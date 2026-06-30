2026年6月16日！ MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」

記事ポイント MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のPR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんがアンバサダーとして家族の食卓についてトークオージー・ビーフ ローストビーフが登場し、父の日に牛肉を囲む時間を紹介 MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のPR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんがアンバサダーとして家族の食卓についてトークオージー・ビーフ ローストビーフが登場し、父の日に牛肉を囲む時間を紹介

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリアが「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けPR発表会を開催しました。

2026年6月16日(火)、ベルサール六本木 ホールBにて実施された発表会です。

アンバサダーの杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻がゲストとして登場し、日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるエピソードや、家族の絆を深める食卓について話しました。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」

開催日：2026年6月16日(火)会場：ベルサール六本木 ホールB発行者：MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)ゲスト：杉浦太陽さん、辻希美さんカテゴリ：エンタメ・カルチャー、フード・飲食、ライフスタイル

「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」は、父の日という機会にオージー・ビーフを囲む食卓を提案するキャンペーンです。

会場では、杉浦太陽さんと辻希美さんが家庭での出来事や父の日の食卓について語りました。

オージー・ビーフは、日本の食卓で50年以上の歴史を持つ牛肉として紹介されています。

杉浦太陽さんと辻希美さんが語る家族の食卓

発表会では、辻希美さんから杉浦太陽さんに対する日々の「モ〜！」と思った出来事を披露する企画が行われました。

エピソードの強さに応じて「モ〜！札」を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムで連動してカウントアップします。

普段はなかなか口に出せない感謝のエピソードも語られ、お子さんたちと杉浦太陽さんがやり取りする姿についても話しました。

父の日に感謝を伝えるトーク

トークでは、日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるお互いのエピソードが紹介されました。

家族の絆を深める食卓のあり方についても話が広がり、父の日に感謝を伝える時間として牛肉を囲む場面が示されています。

お父さんへの感謝を、食卓で家族全員が分かち合うものです。

オージー・ビーフの取り組み

イベントの冒頭では、MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウンさんが登壇しました。

日本国内におけるオージー・ビーフの取り組みと、「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」の意義について話しています。

コメントでは、オージー・ビーフについて日本の食卓で50年以上の歴史を持ち、輸入牛肉トップシェアを誇ることが紹介されました。

オージー・ビーフ ローストビーフの贈呈

トークセッションの後半には、ステージに特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場しました。

カウントされた「モ〜！」の数に応じたボリュームでお肉が用意され、そのまま杉浦太陽さんと辻希美さんへのプレゼントとして贈られています。

ローストビーフはステージ上でお互いに食べさせあい、やわらかさとジューシーな旨味を味わう場面となりました。

杉浦太陽さんと辻希美さんのコメント

杉浦太陽さんは、父の日などの家族イベントはみんなでご飯を食べるのが鉄則だと話しました。

先日オージー・ビーフを夕食に準備したところ、子どもたちがすぐに帰宅し、一家団欒でオージー・ビーフを楽しめたと語っています。

辻希美さんは、日ごろからお父さんには感謝していることや、今年の父の日はオージー・ビーフと一緒に感謝を伝えて家族で素敵な時間を過ごしてほしいとコメントしました。

父の日の食卓にオージー・ビーフを囲むことで、日ごろの感謝を伝える時間が生まれます。

焼肉やステーキ、ローストビーフなど、家族みんなで牛肉を味わう場面を考えられるキャンペーンです。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」の紹介でした。

よくある質問

Q. MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のPR発表会はいつ開催されましたか？

A. 2026年6月16日(火)、ベルサール六本木 ホールBにて開催されました。

MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)によるメディア向けPR発表会です。

Q. 発表会には誰がゲストとして登場しましたか？

A. 本キャンペーンのアンバサダーである杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻がゲストとして登場しました。

日常のエピソードや、家族の絆を深める食卓について話しました。

Q. 発表会ではどのような企画が行われましたか？

A. 辻希美さんが杉浦太陽さんに対する日々の「モ〜！」と思った出来事を披露し、エピソードの強さに応じて「モ〜！札」を上げる企画が行われました。

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