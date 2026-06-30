株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、「日経ビジネス」と共同で、従業員規模100名以上の会社にお勤めの正社員を対象に「労働時間と休日に関する意識調査」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 労働時間の希望は、「今のままがいい」が約半数、「短くしたい」が4割強、「長くしたい」は1割弱にとどまる 労働時間を「長くしたい 」理由、半数以上が「時間外手当を得たいから」、「短くしたい」理由は「心身の健康を守りたいから」が上位 勤務先を選ぶ際には、労働時間よりも「休日の確保」が重視される傾向 年次有給休暇の取得は進む一方、勤務時間外・休日の業務対応は依然として存在 会社・職場の満足度に最も影響するのは「報酬・給与」、次いで「職場の人間関係」「仕事内容」 「今より短い時間で働きたい」人は、現状の満足度が全般的に低い

労働時間の希望は、「今のままがいい」が約半数、「短くしたい」が4割強、「長くしたい」は1割弱にとどまる

労働時間に対して、「今のままでよい」と考える人は46.9%、「今より短い時間で働きたい（どちらかといえば含む）」と考える人は45.3%と、それぞれ半数弱を占める結果となった。

一方で、「今より長い時間で働きたい（どちらかといえば含む）」と回答した人は7.8%にとどまり、長時間労働を希望する層は少数派であることが示された。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月29日 プレスリリースより引用

労働時間を「長くしたい」理由、半数以上が「時間外手当を得たいから」、「短くしたい」理由は「心身の健康を守りたいから」が上位

今より長い時間働きたい理由として最も高かったのは「時間外手当を得たいから」（53.7％）であった。一方、「今の仕事が好き・楽しいから」（17.7％）などの理由は相対的に低い結果となった。

今より短い時間で働きたい理由としては、「心身の健康を守りたいから」（56.3％）が最も高く、次いで「趣味、遊び、余暇の時間を持ちたいから」（47.6％）となった。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月29日 プレスリリースより引用

勤務先を選ぶ際には、労働時間よりも「休日の確保」が重視される傾向

勤務先を選ぶ際の労働条件の重要度を見ると、「年次有給休暇を取得しやすい」（81.9％）、「週休2日制である」（77.8％）が特に高く、いずれも8割前後に達した。次いで「休日出勤や休日対応の必要がない」（70.3％）、「土日、祝日が休日である」（69.5％）が7割前後で続いている。

これらのデータから、休日の確保や有給休暇の取りやすさは、求職者が企業を選ぶ段階において当たり前に満たされるべき要素として極めて重視されている状況がうかがえる。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月29日 プレスリリースより引用

年次有給休暇の取得は進む一方、勤務時間外・休日の業務対応は依然として存在

現在の働き方の実態として、「希望する日に年次有給休暇を取得することができている」と回答した人は78.3%に達しており、おおむね実現できている状況が確認された。

一方で、「退勤後や休日に業務上の対応が必要になることがある」人は30.7%、「退勤後や休日に会社の人から緊急ではない連絡が来ることがある」人は25.9%存在した。

「つながらない権利」への関心が高まる中、休暇の取得率向上だけでなく、勤務時間外に仕事から適切に離れられる環境づくりを推進していくことが今後の課題として示唆される。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月29日 プレスリリースより引用

会社・職場の満足度に最も影響するのは「報酬・給与」、次いで「職場の人間関係」「仕事内容」

会社や職場の満足度に影響を与える要素として、最も多く挙げられたのは「報酬・給与」（64.7％）であり、次いで「職場の人間関係」（54.9％）、「仕事内容」（44.7％）が続いた。

しかし、現状の満足度を見ると「報酬・給与」の肯定的回答は39.5%にとどまり、重要度の高さに対して満たされていない実態がある。

契約書に記載される明確な条件ではない「職場の人間関係」や「仕事内容」の満足度も5割を超える程度であり、働く人が重要視する要素を企業側が十分に満たしきれていない現状が伺える。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月29日 プレスリリースより引用

「今より短い時間で働きたい」人は、現状の満足度が全般的に低い

労働時間の希望別に要素を分けたところ、いずれの群も1位「報酬・給与」、2位「職場の人間関係」、3位「仕事内容」となり、満足感に影響のある要素自体に大きな違いは見られなかった。しかし現在の満足度を尋ねると、すべての項目において「今よりも短い時間で働きたい」群の満足度が、他の群と比較して下回る結果となった。

「短く働きたい」という希望を単なる時間の問題として捉えるのではなく、現状の満足度が全般的に低いという構造的な要因を捉え、状況に合わせた根本的な改善を行うことが重要となる。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月29日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名：労働時間と休日に関する意識調査

■調査目的：労働基準法の改正が議論され、働き方に関心が集まる中、働く人の労働時間や休日についての実態や希望を理解する

■調査対象：従業員規模100名以上の企業に勤務する20歳から59歳の正社員

■調査内容：労働時間への希望（以下、労働時間や休日を中心に調査）

・働き方の現状

・勤務先を選ぶ際に重視する労働条件や働く環境

・労働条件や働く環境への満足度

■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2026年3月26日～3月30日

■有効回答数：2,947名

■備考：図表・グラフの数値は、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならない場合がある ■調査名：労働時間と休日に関する意識調査■調査目的：労働基準法の改正が議論され、働き方に関心が集まる中、働く人の労働時間や休日についての実態や希望を理解する■調査対象：従業員規模100名以上の企業に勤務する20歳から59歳の正社員■調査内容：労働時間への希望（以下、労働時間や休日を中心に調査）・働き方の現状・勤務先を選ぶ際に重視する労働条件や働く環境・労働条件や働く環境への満足度■調査方法：インターネット調査■調査期間：2026年3月26日～3月30日■有効回答数：2,947名■備考：図表・グラフの数値は、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならない場合がある

ニュース情報元：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ