【W杯2026】日本対ブラジル、深夜に高視聴率 個人8.4％、世帯15.9％【全試合の視聴率一覧あり】
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジルが日本時間6月30日に行われ、フジテレビ系で生放送（深1：30）。視聴率が同日、発表された（ビデオリサーチ社調べ 関東地区）。平均世帯視聴率は15.9％、平均個人視聴率は8.4％となった。
【画像】W杯日本vsブラジル激戦を終え…芸能人たちのコメント
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
■フジテレビ系列
実況：中村光弘アナ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
メインキャスター：ジョン・カビラ
キャスター：佐久間みなみアナ、原田葵アナ
リポート：黒瀬翔生アナ
【全試合の視聴率一覧（ビデオリサーチ社調べ 関東地区）】
■『日本対オランダ』（NHK総合）
個人平均14.8％。世帯平均27.1％。
毎分最高視聴率は、個人が19.7％（午前6時54分、55分）、世帯が34.9％（同）。
■『日本対チュニジア』（日本テレビ系）
個人平均22.5％、世帯平均33.2％。
瞬間最高視聴率は、個人が25.4％（試合終了時の午後2時55分）、世帯が37.0％（試合終了時の午後2時55分）。
■『日本対スウェーデン』（NHK総合）
個人平均19.8％、世帯平均35.0％。
毎分最高視聴率は、個人21.5%（午前8時45分、46分、47分）世帯37.8%（午前8時47分）。番組平均世帯視聴率は、2026年に放送された番組（1月1日から6月28日）の中で最高値となった。
■『日本対ブラジル』（フジテレビ）
個人平均8.4％、世帯平均15.9％。
【画像】W杯日本vsブラジル激戦を終え…芸能人たちのコメント
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
実況：中村光弘アナ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
メインキャスター：ジョン・カビラ
キャスター：佐久間みなみアナ、原田葵アナ
リポート：黒瀬翔生アナ
【全試合の視聴率一覧（ビデオリサーチ社調べ 関東地区）】
■『日本対オランダ』（NHK総合）
個人平均14.8％。世帯平均27.1％。
毎分最高視聴率は、個人が19.7％（午前6時54分、55分）、世帯が34.9％（同）。
■『日本対チュニジア』（日本テレビ系）
個人平均22.5％、世帯平均33.2％。
瞬間最高視聴率は、個人が25.4％（試合終了時の午後2時55分）、世帯が37.0％（試合終了時の午後2時55分）。
■『日本対スウェーデン』（NHK総合）
個人平均19.8％、世帯平均35.0％。
毎分最高視聴率は、個人21.5%（午前8時45分、46分、47分）世帯37.8%（午前8時47分）。番組平均世帯視聴率は、2026年に放送された番組（1月1日から6月28日）の中で最高値となった。
■『日本対ブラジル』（フジテレビ）
個人平均8.4％、世帯平均15.9％。