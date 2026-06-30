フジテレビで30日に放送された「FIFAワールドカップ2026 ベスト32 日本×ブラジル」（前1・30）の世帯視聴率が15・9％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが同日、分かった。個人視聴率は8・4％だった。

日本は前半、佐野（マインツ）のミドルシュートで先制も、後半は劣勢。11分にカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれると、後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

日本時間の深夜2時開始にも関わらず、「最高の景色」へ王国ブラジルとの真剣勝負に視聴者の高い注目を集めた。

また、NHK BSでは同局の小宮山晃義アナウンサーが実況、元日本代表・本田圭佑が解説を担当した。二人は15日にNHK総合で中継したオランダ戦でもタッグを組んでおり、小宮山アナが豊富な知識と高いアナウンス力で本田をサポート。この日も息の合ったコンビで中継を盛り上げた。

W杯の過去最高は、日韓共催だった2002年大会1次リーグ第2戦ロシア戦の66・1％。前回の2022年カタール大会は、1次リーグ第2戦コスタリカ戦の世帯視聴率42・9％が最高だった。

【2026年大会 日本戦 視聴率】

日本×オランダ 6月15日 NHK総合 27・1％

日本×チュニジア 6月21日 日本テレビ 33・2％

日本×スウェーデン 6月26日 NHK総合 35・0％

【2022年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×ドイツ 11月23日 NHK総合 36・8％

日本×コスタリカ 11月27日 テレビ朝日 42・9％

日本×スペイン 12月2日 フジテレビ 28・7％

日本×クロアチア 12月5日 フジテレビ 34・6％

【2018年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×コロンビア 6月19日 NHK総合 48・7%

日本×セネガル 6月24日 日本テレビ 30・9%

日本×ポーランド 6月28日 フジテレビ 44・2%

日本×ベルギー 7月2日 NHK総合 36・4%

【2014年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×コートジボワール 6月15日 NHK総合 46・6%

日本×ギリシャ 6月20日 日本テレビ 33・6%

日本×コロンビア 6月24日 テレビ朝日 37・4%

【2010年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×カメルーン 6月14日 NHK総合 45・2%

日本×オランダ 6月19日 テレビ朝日 43・0%

日本×デンマーク 6月25日 日本テレビ 30・5%

日本×パラグアイ 6月29日 TBS 57・3%

【2006年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×オーストラリア 6月12日 NHK総合 49・0%

日本×クロアチア 6月18日 テレビ朝日 52・7%

日本×ブラジル 6月23日 NHK総合 37・2%

【2002年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×ベルギー 6月4日 NHK総合 58・8%

日本×ロシア 6月9日 フジテレビ 66・1%

日本×チュニジア 6月14日 テレビ朝日 45・5%

日本×トルコ 6月18日 NHK総合 48・5%

【1998年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×アルゼンチン 6月14日 NHK総合 60・5%

日本×クロアチア 6月20日 NHK総合 54・6%

日本×ジャマイカ 6月26日 NHK総合 52・3%

※すべてビデオリサーチ調べ