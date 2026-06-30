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　フジテレビで30日に放送された「FIFAワールドカップ2026　ベスト32　日本×ブラジル」（前1・30）の世帯視聴率が15・9％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが同日、分かった。個人視聴率は8・4％だった。

　日本は前半、佐野（マインツ）のミドルシュートで先制も、後半は劣勢。11分にカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれると、後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

　日本時間の深夜2時開始にも関わらず、「最高の景色」へ王国ブラジルとの真剣勝負に視聴者の高い注目を集めた。

　また、NHK BSでは同局の小宮山晃義アナウンサーが実況、元日本代表・本田圭佑が解説を担当した。二人は15日にNHK総合で中継したオランダ戦でもタッグを組んでおり、小宮山アナが豊富な知識と高いアナウンス力で本田をサポート。この日も息の合ったコンビで中継を盛り上げた。

　W杯の過去最高は、日韓共催だった2002年大会1次リーグ第2戦ロシア戦の66・1％。前回の2022年カタール大会は、1次リーグ第2戦コスタリカ戦の世帯視聴率42・9％が最高だった。

【2026年大会　日本戦　視聴率】

日本×オランダ　6月15日　NHK総合　27・1％

日本×チュニジア　6月21日　日本テレビ　33・2％

日本×スウェーデン　6月26日　NHK総合　35・0％

【2022年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×ドイツ　11月23日　NHK総合　36・8％

日本×コスタリカ　11月27日　テレビ朝日　42・9％

日本×スペイン　12月2日　フジテレビ　28・7％

日本×クロアチア　12月5日　フジテレビ　34・6％

【2018年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×コロンビア　6月19日　NHK総合　48・7%

日本×セネガル　6月24日　日本テレビ　30・9%

日本×ポーランド　6月28日　フジテレビ　44・2%

日本×ベルギー　7月2日　NHK総合　36・4%

【2014年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×コートジボワール　6月15日　NHK総合　46・6%

日本×ギリシャ　6月20日　日本テレビ　33・6%

日本×コロンビア　6月24日　テレビ朝日　37・4%

【2010年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×カメルーン　6月14日　NHK総合　45・2%

日本×オランダ　6月19日　テレビ朝日　43・0%

日本×デンマーク　6月25日　日本テレビ　30・5%

日本×パラグアイ　6月29日　TBS　57・3%

【2006年大会 日本戦 世帯視聴率】

日本×オーストラリア　6月12日　NHK総合　49・0%

日本×クロアチア　6月18日　テレビ朝日　52・7%

日本×ブラジル　6月23日　NHK総合　37・2%

【2002年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×ベルギー　6月4日　NHK総合　58・8%

日本×ロシア　6月9日　フジテレビ　66・1%

日本×チュニジア　6月14日　テレビ朝日　45・5%

日本×トルコ　6月18日　NHK総合　48・5%

【1998年大会　日本戦　世帯視聴率】

日本×アルゼンチン　6月14日　NHK総合　60・5%

日本×クロアチア　6月20日　NHK総合　54・6%

日本×ジャマイカ　6月26日　NHK総合　52・3%

※すべてビデオリサーチ調べ