W杯ブラジル戦視聴率は平日深夜異例15・9％ NHK BSでは本田圭佑解説、夜中にテレビくぎづけ！
フジテレビで30日に放送された「FIFAワールドカップ2026 ベスト32 日本×ブラジル」（前1・30）の世帯視聴率が15・9％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが同日、分かった。個人視聴率は8・4％だった。
日本は前半、佐野（マインツ）のミドルシュートで先制も、後半は劣勢。11分にカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれると、後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。
日本時間の深夜2時開始にも関わらず、「最高の景色」へ王国ブラジルとの真剣勝負に視聴者の高い注目を集めた。
また、NHK BSでは同局の小宮山晃義アナウンサーが実況、元日本代表・本田圭佑が解説を担当した。二人は15日にNHK総合で中継したオランダ戦でもタッグを組んでおり、小宮山アナが豊富な知識と高いアナウンス力で本田をサポート。この日も息の合ったコンビで中継を盛り上げた。
W杯の過去最高は、日韓共催だった2002年大会1次リーグ第2戦ロシア戦の66・1％。前回の2022年カタール大会は、1次リーグ第2戦コスタリカ戦の世帯視聴率42・9％が最高だった。
【2026年大会 日本戦 視聴率】
日本×オランダ 6月15日 NHK総合 27・1％
日本×チュニジア 6月21日 日本テレビ 33・2％
日本×スウェーデン 6月26日 NHK総合 35・0％
【2022年大会 日本戦 世帯視聴率】
日本×ドイツ 11月23日 NHK総合 36・8％
日本×コスタリカ 11月27日 テレビ朝日 42・9％
日本×スペイン 12月2日 フジテレビ 28・7％
日本×クロアチア 12月5日 フジテレビ 34・6％
【2018年大会 日本戦 世帯視聴率】
日本×コロンビア 6月19日 NHK総合 48・7%
日本×セネガル 6月24日 日本テレビ 30・9%
日本×ポーランド 6月28日 フジテレビ 44・2%
日本×ベルギー 7月2日 NHK総合 36・4%
【2014年大会 日本戦 世帯視聴率】
日本×コートジボワール 6月15日 NHK総合 46・6%
日本×ギリシャ 6月20日 日本テレビ 33・6%
日本×コロンビア 6月24日 テレビ朝日 37・4%
【2010年大会 日本戦 世帯視聴率】
日本×カメルーン 6月14日 NHK総合 45・2%
日本×オランダ 6月19日 テレビ朝日 43・0%
日本×デンマーク 6月25日 日本テレビ 30・5%
日本×パラグアイ 6月29日 TBS 57・3%
【2006年大会 日本戦 世帯視聴率】
日本×オーストラリア 6月12日 NHK総合 49・0%
日本×クロアチア 6月18日 テレビ朝日 52・7%
日本×ブラジル 6月23日 NHK総合 37・2%
【2002年大会 日本戦 世帯視聴率】
日本×ベルギー 6月4日 NHK総合 58・8%
日本×ロシア 6月9日 フジテレビ 66・1%
日本×チュニジア 6月14日 テレビ朝日 45・5%
日本×トルコ 6月18日 NHK総合 48・5%
【1998年大会 日本戦 世帯視聴率】
日本×アルゼンチン 6月14日 NHK総合 60・5%
日本×クロアチア 6月20日 NHK総合 54・6%
日本×ジャマイカ 6月26日 NHK総合 52・3%
※すべてビデオリサーチ調べ