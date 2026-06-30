◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

フジテレビで２９日深夜に放送されたサッカー北中米Ｗ杯決勝トーナメント（Ｔ）１回戦の「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ 日本ｖｓブラジル」（午前０時５０分）の視聴率は世帯平均視聴率が１５・９％、個人視聴率は８・４％だった。３０日に発表された。同時間帯の前４週平均世帯視聴率は０・５％で、深夜に異例の高数字をマーク。シェアを示す番組個人全体視聴占拠率は４９・５％と高かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分での失点で敗れた“ヒューストンの悲劇”。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのヘッドで同点とされ、１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝点を決められた。

番組のメーンキャスターはジョン・カビラで、メーン解説は元日本代表の小野伸二氏が出演。実況は中村光宏アナが担当した。メーンナビゲーターを元日本代表・柿谷曜一朗氏、キャスターを同局の佐久間みなみアナ、原田葵アナ、リポートを黒瀬翔生アナが務めた。

なお１次リーグの３試合で解説を務め、語録が話題になった元日本代表の本田圭佑はこの日、ＮＨＫ ＢＳの中継で解説を担当。実況は同局の小宮山晃義アナウンサーで、１次リーグ初戦オランダ戦の“名コンビ”が出演した。

ちなみにＮＨＫ総合で１５日に放送された１次Ｌ初戦「日本対オランダ」（午前５時）の視聴率は世帯平均２７・１％、個人１４・８％。瞬間最高視聴率は午前６時５４分と５５分、試合が終了する場面で世帯３４・９％、個人１９・７％。

日本テレビ系で２１日に放送された第２戦「日本対チュニジア」（午後０時３０分）は世帯平均３０・２％、個人２１・３％。瞬間最高視聴率は試合終了時で世帯３７・０％、個人２５・４％だった。

ＮＨＫ総合で２６日に放送された第３戦「日本対スウェーデン」（午前８時）は世帯平均３５・０％、個人１９・８％。世帯平均は第２戦チュニジア戦の３０・２％を上回り、２０２６年１月１日〜６月２８日に放送された番組の中で最高の数字を更新した。

◇サッカーＷ杯の歴代高視聴率（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区。放送局、番組名、放送日、番組平均世帯視聴率）

▽１位 フジテレビ系「２００２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ロシア」２００２年６月９日（午後８時） ６６・１％

▽２位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯決勝 ドイツ×ブラジル」２００２年６月３０日（午後８時５７分） ６５．６％

▽３位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×クロアチア」１９９８年６月２０日（午後９時２２分） ６０．９％

▽４位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×アルゼンチン」１９９８年６月１４日（午後９時２２分） ６０．５％

▽５位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ベルギー」２００２年６月４日（午後６時５３分） ５８・８％

▽６位 ＴＢＳ系「１０年Ｗ杯 日本×パラグアイ」２０１０年６月２９日（午後１０時４０分） ５７．３％

▽７位 テレビ朝日系「０６年Ｗ杯 日本×クロアチア」２００６年６月１８日（午後９時３５分） ５２・７％

▽８位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×ジャマイカ」１９９８年６月２６日（午後１０時５２分） ５２．３％

▽９位 ＮＨＫ総合「０６年Ｗ杯 日本×オーストラリア」２００６年６月１２日（午後９時５０分） ４９．０％

▽１０位 ＮＨＫ総合「１８年Ｗ杯 日本×コロンビア」２０１８年６月１９日（午後９時５３分） ４８．７％

【注】（）内は放送開始時間