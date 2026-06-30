家族全員の入会金が75万バーツ均一に！ タイランドエリートインフォメーションセンター「家族プロモーション2026」

記事ポイント タイランドプリビレッジの家族会員入会金が一律75万バーツにプラチナ・ダイヤモンド・リザーブ対象、最大125万バーツ割引新規入会でメドパーク病院VIP特典や商品券も同時に取得できます タイランドプリビレッジの家族会員入会金が一律75万バーツにプラチナ・ダイヤモンド・リザーブ対象、最大125万バーツ割引新規入会でメドパーク病院VIP特典や商品券も同時に取得できます

タイランドエリートインフォメーションセンターは、「タイランドプリビレッジ」の家族会員向けプロモーション「家族プロモーション2026」の開催を発表しました。

2026年8月14日までの期間限定で、プラチナ・ダイヤモンド・リザーブの各メンバーシップにおける家族会員の入会金が一律75万バーツとなります。

タイランドエリートインフォメーションセンター「家族プロモーション2026」

期間：2026年5月18日〜2026年8月14日対象メンバーシップ：プラチナ（10年）・ダイヤモンド（15年）・リザーブ（20年）対象家族：配偶者、お子様、ご両親プロモーション価格：家族会員入会金 一律75万バーツ

タイランドエリートインフォメーションセンターは、「タイランドプリビレッジ」の日本正規代理店として、家族単位でのタイ長期滞在をサポートしています。今回の「家族プロモーション2026」は、上位3つのメンバーシップで家族会員の入会金が一律75万バーツになる期間限定キャンペーンです。

プロモーション内容と対象となるご家族

「家族プロモーション2026」では、プラチナ・ダイヤモンド・リザーブのいずれかに加入済みのメンバーが、配偶者・お子様・ご両親を家族会員として追加登録できます。

すでに入会済みのメンバーによる家族追加と、新規での家族同時入会の両方が対象です。

家族会員は主たる会員と同じ有効期間のビザおよび各種特典を利用できます。

メンバーシップ別の割引額

通常、家族会員の入会金はメンバーシップごとに異なります。プラチナの通常価格は100万バーツ、ダイヤモンドは150万バーツ、リザーブは200万バーツです。

本プロモーションでは、いずれも75万バーツの一律価格になります。プラチナで25万バーツ、ダイヤモンドで75万バーツ、リザーブで125万バーツの割引となり、最大125万バーツの節約になります。

申請には家族関係を証明する英文の公的書類が必要で、書類取得には時間がかかるため、締切に余裕を持って相談することが推奨されています。

日本正規代理店限定の入会特典

タイランドエリートインフォメーションセンター経由で新規入会するメンバーには、家族プロモーションとあわせて2つの特典が用意されています。

ひとつは、バンコクのメドパーク病院のVIP会員ステータス「エバーグリーンカード」です。高級ラウンジの利用、病院送迎サービス、メンバー専用ライン、メンバー専用駐車場、入院費用や薬代の割引、入院時の救急車無料といった医療サポートが含まれます。

もうひとつは、最大120万円相当の商品券プレゼントです。2026年よりタイランドエリートインフォメーションセンター経由で入会した新メンバー全員が対象になります。

タイランドプリビレッジとは

タイランドプリビレッジは、タイ国政府観光庁直営の国営企業が運営するタイ長期滞在プログラムです。2003年にタイランドエリートとして開始し、2023年の20周年を機にタイランドプリビレッジとしてリニューアルしました。

メンバーには、最大5年有効のマルチプルビザがメンバーシップ期間に応じて繰り返し発給され、最長20年のタイ滞在が可能なビザを取得できます。

国際空港での到着・出発時のVIP待遇サービス、タイ国内銀行口座の開設も利用できます。年間ポイントとの交換でゴルフ・スパ・マッサージをはじめとした特典も利用できます。

タイ移住を考える家族にとって、入会金を大幅に節約しながら長期滞在ビザ取得と医療サポートを同時に整えられる期間限定の機会です。

「エバーグリーンカード」の病院送迎や割引特典、商品券と組み合わせることで、タイでの生活基盤を手厚くスタートできます。

家族プロモーション2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 「家族プロモーション2026」の対象となる家族は誰ですか？

A. 配偶者、お子様、ご両親が対象です。主たる会員1名の入会が必要で、既存メンバーによる家族追加と新規での家族同時入会の両方が対象となります。

Q. 家族会員の申請に必要な書類はありますか？

A. 家族関係を証明する英文の公的書類が必要です。書類の取得には時間がかかる場合があるため、締切前に余裕を持って相談することが推奨されています。

Q. 日本正規代理店経由で入会すると受けられる特典は何ですか？

A. バンコクのメドパーク病院のVIP会員ステータス「エバーグリーンカード」と、最大120万円相当の商品券プレゼントが用意されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家族全員の入会金が75万バーツ均一に！ タイランドエリートインフォメーションセンター「家族プロモーション2026」 appeared first on Dtimes.