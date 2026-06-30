子どもを守る「情報の備え」！SAFELYの「防災手ぬぐい」でいざという時に命のバトンを繋ぐ

記事ポイント 3〜6歳児の54％が災害時に救命情報を持っていないことが調査で判明子ども用ID・防災アクション・知育コンテンツを1枚に凝縮した電源不要ツール折りたたむとID欄が外側から見えない個人情報保護設計を採用 3〜6歳児の54％が災害時に救命情報を持っていないことが調査で判明子ども用ID・防災アクション・知育コンテンツを1枚に凝縮した電源不要ツール折りたたむとID欄が外側から見えない個人情報保護設計を採用

SAFELYは、3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに「防災 × 知育」を兼ね備えた防災手ぬぐいプロジェクトを始動しました。

子ども用IDカード機能・防災アクション解説・知育コンテンツを1枚に凝縮した、新しい防災ツール。

日本では非常食や備蓄品の準備が進む一方、子ども自身が災害時に救命につながる情報を伝えられるかという視点への備えは十分に共有されていません。

「防災手ぬぐい」

SAFELYの防災手ぬぐいプロジェクトは2026年1月に始動した取り組みで、「電源不要・操作不要・特別な判断不要」を設計思想の軸に据えています。

誰でも・いつでも・直感的に使えるアナログならではの強みを追求したプロダクトです。

子どもが親と離ればなれになった際や、言葉を発せない状況でも、救助者や医療従事者が即座に必要な情報が分かります。

手ぬぐいは端が縫われていないため手で簡単に裂くことができ、骨折時の添え木固定紐・止血帯・包帯代わりとして使えます。

そのまま使う場合は煙を防ぐマスク・防寒や熱中症対策のための首巻き・避難所での目隠しとして機能します。

タオルに比べて軽くかさばらず、乾きが早い点も子どもが常に携帯するアイテムとして大きな利点。

調査で浮かび彫りになった意識と行動のギャップ

2026年1月に3〜6歳の子どもを持つ保護者85名を対象にアンケート調査を実施しました。

調査では、多くの保護者が「いざというとき」を想像しながらも実際の備えが追いついていない実態が明らかになっています。

子どもに救命情報を「持たせていない」と回答した保護者は54％。

子どもの防災備えを「何もしていない」は30％、第三者・救急隊の助けが必要と「たまに考える」は50％、救命情報を持たせることの「必要性を感じていなかった」は10％という結果でした。

多くの保護者は「災害時に子どもが第三者の助けを必要とするかもしれない」と意識しつつも、実際にその備えまでは行動に移せていない状況です。

「何を持たせておけばよいか」という具体的な指針が社会に浸透していないことが、この準備不足の根底にあります。

親子で使い方を学べる4つの機能

防災手ぬぐいには、子ども用IDカード機能・幼児向け防災アクション解説・知育コンテンツ・個人情報保護設計という4つの機能を備えています。

子ども用IDカード機能では、氏名・生年月日・血液型・持病・アレルギー・緊急連絡先・住所を直接書き込めるスペースが設けられています。

リュックや衣服の見える位置に結ぶことで、周囲に緊急情報在中であることを示す使い方も可能です。

幼児向け防災アクション解説はひらがなとイラストで表現されており、3・4歳の子どもは保護者が読み聞かせながら一緒にイラストを楽しめます。

5・6歳以上は自分で間違い探しに挑戦しながら防災アクションを学ぶ形で、年齢に応じたステップで防災意識を育てられます。

知育コンテンツにはSAFELYオリジナルキャラクター「トイたん」が登場する間違い探しが収録されています。

日常は遊びを通じた防災の入口となり、非常時には避難所など不慣れな環境に置かれた子どもの緊張を解きほぐす心のケアツールとしても役立ちます。

折りたたむと見えなくなる個人情報保護設計

ID記入欄は手ぬぐいを折りたたんだ際に外側から見えなくなる位置に配置されています。

平時は「見せないお守り」として通園バッグやランドセルに入れておき、いざというときにだけ情報を取り出せる設計です。

日常の防犯面に配慮しながら、非常時には確実に救命情報を届けられる点が特徴です。

手ぬぐいというかさばらない素材なので、子どもが毎日持ち歩いても負担になりません。

危機管理アドバイザーによる専門家コメント

危機管理アドバイザーの国崎信江氏（危機管理教育研究所 代表）が実際に手に取って確認しています。

国崎氏は阪神・淡路大震災をきっかけに子どもの防災研究を開始し、文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員会」委員、内閣府「防災スペシャリスト養成企画検討会」委員などを歴任した防災・危機管理の第一人者です。

国崎氏は「防災用手ぬぐいは衛生用品を超えた多機能ツール。最大の特徴は氏名や連絡先等のパーソナル情報を記入できる点で、親子が離ればなれになった際や子どもが意識を失うような事態でも、救助者や医療従事者へ命を繋ぐ情報のバトンとなる」とコメントしています。

描かれた間違い探しのイラストは、不安な状況下で子どもたちの心を解きほぐす遊び相手にもなると評価されています。

いつもの鞄に入れて普段から使う習慣があれば、自然と防災や救命の知識に触れられます。

親子が日常の中で自然に防災について話し合うきっかけを作り、いざというときに子どもの命を守るお守りとして機能します。

電源も操作も不要なアナログの強みが、混乱した災害現場でこそ発揮される防災手ぬぐいの紹介でした。

よくある質問

Q. 対象年齢はどのくらいですか？

A. 3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに設計されています。

3・4歳では保護者が読み聞かせながら使い、5・6歳以上は間違い探しに自分で挑戦しながら防災アクションを学べます。

Q. IDカードの個人情報は外から見えてしまいますか？

A. 手ぬぐいを折りたたんだ際にID記入欄が外側から見えなくなる位置に配置されています。

平時は個人情報が露出しない設計で、いざというときにのみ情報を取り出せます。

Q. 手ぬぐいとして応急処置に使えますか？

A. 端が縫われていないため手で簡単に裂くことができ、骨折時の添え木固定紐・止血帯・包帯代わりとして使えます。

そのまま使う場合は煙を防ぐマスクや首への防寒・熱中症対策、避難所での目隠しとして活用できます。

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