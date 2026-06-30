アピリッツは急反発、ＥＣサイトの一気通貫支援を手掛けるフルバランスを子会社化 アピリッツは急反発、ＥＣサイトの一気通貫支援を手掛けるフルバランスを子会社化

アピリッツ<4174.T>は３日ぶりに急反発している。２９日の取引終了後、Ｓｈｏｐｉｆｙ（ショッピファイ）を活用したＥＣサイト構築受託開発・運用保守などを手掛けるフルバランス（東京都新宿区）を７月１日に完全子会社化すると発表しており、材料視した買いが集まっている。取得価額は合計１億５５００万円となる。



フルバランスはＥＣサイトの設計・制作から運用、マーケティング、売り上げ拡大まで一気通貫して支援する「ＥＣコンシェルジュ」モデルを確立した企業。特にファンコミュニティを対象とするＥＣ支援で豊富な実績を有しており、アピリッツは自社の推しカルチャー＆ゲーム事業との強力なシナジーの創出を期待。フルバランスの子会社化を機に、推し活・ブランドＥＣ領域に特化した「ＥＣコンシェルジュチーム」を立ち上げる。



出所：MINKABU PRESS