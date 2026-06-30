歌手で女優の小柳ルミ子が３０日、自身のＸを更新。同日行われた北中米Ｗ杯の日本―ブラジルの一戦に言及した。

試合は後半アディショナルタイムに失点し、１―２で敗戦。森保ジャパンの夢はついえた。

サッカー通で知られる小柳はもちろんリアルタイム視聴。試合終了後、Ｘで「悔しいです。正直言って、ベンチワークがどうだったのかな…と不満が残りました」と吐露。

続けて「堂安、伊東、鎌田選手達が良かっただけに何故下げたのかなと。彼らが下がってから強度が落ちました。やはり世界と闘い優勝を目指すとなれば、選手層の厚さ、個のクオリティーの高さをもっと上げなくてはと思いました」と見解をつづった。

前半はＭＦ佐野海舟のゴールで先制したものの、後半は名将アンチェロッティ監督の采配で、相手エースのＦＷヴィニシウスを左に張らせて、サイドから切り崩していった。

小柳は「ハーフタイム後のブラジルは配置も変え、ボールを保持し、ガラッと変わりました。流石アンチェロッティ監督だなと」と感想。

それでも「勝利は手に届く所に迄来てました。だからこそ悔しい。日本代表の選手達、スタッフの皆さん、良く頑張ってくれました。素晴らしいシュートも沢山魅せてくれました。これで人生終わった訳ではないですから。これからの未来に向けて、更に努力を重ねて行って下さい。夢を見させてくれました。感動を有難う。堂安選手の一言が全てを物語っていたと思います。日本代表の皆さん、本当に有難う！！ 有難う！！」と日本イレブンをねぎらった。