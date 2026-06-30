接触冷感とりんご1個分の軽さで装うUVケア！ ARIC「UVelia」

記事ポイント ARICのUVelia高機能ラッシュガード先行販売UVeliaのUVカット100％生地と接触冷感UVeliaが18分で目標達成、3日で1,000％ ARICのUVelia高機能ラッシュガード先行販売UVeliaのUVカット100％生地と接触冷感UVeliaが18分で目標達成、3日で1,000％

ARICが、自社UVケアブランドUVeliaより展開する高機能ラッシュガードの先行販売プロジェクトを応援購入サービス「Makuake」にて開始しました。

2026年6月15日の公開からわずか3日で達成率1,000％を突破した、見せるUVラッシュガードです。

UVカット率100％※、接触冷感機能、軽量で持ち運びしやすい設計に、今季のトレンドを取り入れたカラーリングや女性らしいシルエットを合わせています。

ARIC「UVelia」

プロジェクト名：まるで着る日焼け止め。UVカット100％※の ラッシュガードを真夏前にお届け！販売期間：2026年6月15日〜7月12日 22:00まで販売場所：Makuake

UVeliaは、猛暑や紫外線対策への意識が高まる中で誕生したUVケアブランドです。

しっかり紫外線を防ぎたい気持ちと、デザイン性も妥協したくない気持ちに応えるブランドとして展開されています。

今回の高機能ラッシュガードは、UVケアを単なる紫外線対策ではなく、自分らしいファッションを楽しみながら快適に過ごすための選択肢として提案しています。

日差しの下でも、美しく、心地よく過ごすための見せるUVケアです。

紫外線対策と着心地を支える機能

UVカット率：100％※対象カラー：ブラックのみ機能：接触冷感仕様：ドローコード付き仕様：大きめフード付き

UVeliaのラッシュガードは、UVカット100％生地を使った紫外線対策アイテムです。

ブラックのみ紫外線遮蔽率100％の生地に基づく測定結果が示されています。

接触冷感つきで、日差しの下でも涼しい着心地を意識した仕様です。

大きめフードは、紫外線からしっかり守るための形になっています。

ドローコードにより、シルエットを変えながら着られます。

紫外線対策のための機能を備えながら、見た目の変化も取り入れられるラッシュガードです。

りんご1個分のような軽さと持ち運びやすい設計

特徴：まるでりんご1個分のような軽さ特徴：軽量で持ち運びしやすい設計特徴：今季のトレンドを取り入れたカラーリング特徴：女性らしいシルエット

UVeliaは、まるでりんご1個分のような軽さが紹介されているラッシュガードです。

軽量で持ち運びしやすい設計のため、外出時の紫外線対策として扱いやすいアイテムです。

カラーリングには今季のトレンドを取り入れています。

女性らしいシルエットを採用し、普段使いしやすいデザインとして展開されています。

紫外線対策だけを目的にした服ではなく、自分らしいファッションを楽しみながら快適に過ごすための選択肢として提案されている点もUVeliaの特徴です。

軽さ、涼しい着心地、普段使いしやすいデザインに共感が集まっています。

18分で目標達成したMakuakeプロジェクト

公開日：2026年6月15日目標達成：開始からわずか18分達成率：公開からわずか3日で1,000％突破反響：応援購入と応援コメントが寄せられています

UVeliaのMakuakeプロジェクトは、公開後に多くの支援を集めました。

開始からわずか18分で目標金額を達成しています。

目標達成後も支援が続き、公開からわずか3日で達成率1,000％を突破しました。

応援購入だけでなく、応援コメントも寄せられています。

紫外線対策への関心が高まる中、UVカット100％※、涼しい着心地、普段使いしやすいデザインに共感が集まっているプロジェクトです。

機能性とデザイン性の両立が評価され、多くの支援につながっています。

支援への御礼と生産・発送準備

ARICは、支援者へ感謝を伝えています。

公開直後から予想を上回る反響があり、応援購入や応援コメントが寄せられました。

商品は、生産・発送準備が進められています。

UVeliaのプロジェクトは、Makuakeで公開中です。

紫外線対策に必要な生地やフードの仕様に加え、接触冷感やドローコードによる着方の変化まで備えた、日差しの強い季節に取り入れやすい一着です。

軽く持ち運びやすい設計と普段使いしやすいシルエットにより、外出先や日常の装いにも合わせやすいUVケアアイテムとして提案されています。

ARIC「UVelia」の紹介でした。

よくある質問

Q. UVeliaはどこで先行販売されていますか？

A. ARICのUVケアブランドUVeliaより展開する高機能ラッシュガードは、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売プロジェクトが公開されています。

Q. UVeliaの販売期間はいつまでですか？

A. 販売期間は2026年6月15日から7月12日 22:00までです。

プロジェクト名は「まるで着る日焼け止め。UVカット100％※の ラッシュガードを真夏前にお届け！」です。

Q. UVeliaにはどのような機能がありますか？

A. UVカット100％※生地、接触冷感、りんご1個分のような軽さ、ドローコード、大きめフードなどが紹介されています。

ブラックのみ紫外線遮蔽率100％の生地に基づく測定結果となりました。

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