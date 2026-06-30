渋谷で日中から「夜の昆虫観察」！ KIRINZI「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」

記事ポイント KIRINZI inc.昆虫イベントが西武渋谷店で開催標本と生体あわせて700体以上の昆虫展示夜の昆虫観察やカブクワ触れあい体験 KIRINZI inc.昆虫イベントが西武渋谷店で開催標本と生体あわせて700体以上の昆虫展示夜の昆虫観察やカブクワ触れあい体験

KIRINZI inc.が、小学生とその保護者を対象とした昆虫イベント「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」を開催します。

会場は西武渋谷店モヴィーダ館6階・7階特設会場で、開催期間は2026年7月25日(土)から8月16日(日)までです。

日本や世界の珍しい昆虫について学び、触れることができる体験型イベントとして、標本と生体を合わせて700体以上の昆虫に出会えます。

KIRINZI inc.「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」

開催日時：2026年7月25日(土)〜8月16日(日)開催場所：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)=特設会場(東京都渋谷区)営業時間：11:00〜19:00(最終入場18:30)主催：KIRINZI inc.チケット発売開始日：6月26日(金)18:00〜チケット販売窓口：アソビュー、チケミー(TicketMe)未就学児：無料

「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」は、渋谷で日中から夜の昆虫観察ができる体験型昆虫展です。

カブトムシ・クワガタを中心に、日本や世界の珍しい昆虫について学び、触れることができます。

近年、スマートフォンやゲームの普及などにより、子どもたちが自然や昆虫に触れる機会が減少しているなかで、昆虫を観察する時間を過ごせます。

世界各地のカブトムシ・クワガタを中心にした標本展示

協力：昆虫専門店「むし社」展示内容：希少な昆虫およそ200体の標本中心となる昆虫：世界各地のカブトムシ・クワガタ

昆虫専門店「むし社」の協力のもと、世界各地のカブトムシ・クワガタを中心に、希少な昆虫およそ200体の標本が展示されます。

世界各地の様々な昆虫について知り、学ぶことができます。

標本展示では、日本や世界の珍しい昆虫を見ながら、カブクワを中心にした昆虫の違いに触れられます。

懐中電灯を手に夜のカブクワの生態を観察

内容：夜の環境をイメージした空間で観察使用するもの：懐中電灯観察対象：日本や世界のカブクワの夜の生態

夜の環境をイメージした空間では、懐中電灯を手に日本や世界のカブクワの夜の生態を観察できます。

渋谷で日中から夜の昆虫観察のワクワク感を体験できます。

明るい時間の会場に、夜の環境をイメージした空間があり、カブクワの生態を取り上げます。

巨大な虫かごをイメージした空間で世界のカブクワと触れあう

内容：世界の珍しいカブクワと触れあう空間：巨大な虫かごをイメージ体験：来場者自身が空間に入る

来場者自身が巨大な虫かごをイメージした空間に入り、世界の珍しいカブクワと実際に触れ合うことができます。

標本を見る展示に加えて、生体に触れる体験もあります。

カブトムシ・クワガタを近くで見て、触れながら知る時間を過ごせます。

自由研究に活用できるオリジナルワークシート

配布物：オリジナルワークシート用途：世界の昆虫を自由研究の題材として活用対象：来場者

来場者には、オリジナルワークシートを配布。

世界の昆虫を自由研究の題材として活用でき、夏休みの自由研究づくりをサポートします。

展示で見た昆虫や観察した生態を、ワークシートに沿って自由研究へつなげられます。

むし岡だいき氏が特別サポーターとして参加

特別サポーター：むし岡だいき氏登録者数：27万人予定：プロモーション協力、会場で一日隊長

本イベントでは、昆虫系YouTuberとして国内トップクラスの登録者数27万人を持つ、むし岡だいき氏が特別サポーターを務めます。

むし岡氏はプロモーション協力に加え、会場にて一日隊長を務める予定です。

昆虫採集YouTuberが応援する、カブトムシ・クワガタを中心にした渋谷の昆虫イベントです。

チケット料金

早割 6月26日(金)〜7月5日(日) 入場チケットのみ：子供(小学生)1,000円／一般(中学生以上)1,500円早割 6月26日(金)〜7月5日(日) カブクワ付きチケット：子供(小学生)1,900円／一般(中学生以上)2,400円前割 7月6日(月)〜7月24日(金) 入場チケットのみ：子供(小学生)1,200円／一般(中学生以上)1,700円前割 7月6日(月)〜7月24日(金) カブクワ付きチケット：子供(小学生)2,100円／一般(中学生以上)2,600円当日 7月25日(土)〜 入場チケットのみ：子供(小学生)1,300円／一般(中学生以上)1,800円当日 7月25日(土)〜 カブクワ付きチケット：子供(小学生)2,200円／一般(中学生以上)2,700円カブクワ付きチケット：日本のカブトムシ、クワガタのどちらかを選択できます

チケットは入場チケットのみとカブクワ付きチケットの2種類です。

カブクワ付きチケットでは、日本のカブトムシ、クワガタのどちらかを選べます。

発売時期により早割、前割、当日の料金が設定されています。

標本で違いを学ぶ展示と、生体に触れる体験の両方から、カブトムシ・クワガタを多角的に知るきっかけになります。

夜の環境をイメージした観察やワークシートもあり、夏休みの自由研究につなげやすいものです。

KIRINZI inc.「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「渋谷昆虫探検隊〜発見！世界のカブクワたち〜」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月25日(土)から8月16日(日)まで、西武渋谷店モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)=特設会場(東京都渋谷区)で開催されます。

Q. 会場ではどのような昆虫に出会えますか？

A. 日本や世界の珍しい昆虫について学び、触れることができます。

標本と生体を合わせて700体以上の昆虫に出会え、カブトムシ・クワガタを中心にした展示や体験があります。

Q. 夜の昆虫観察はどのような体験ですか？

A. 夜の環境をイメージした空間で、懐中電灯を手に日本や世界のカブクワの夜の生態を観察できます。

渋谷で日中から夜の昆虫観察のワクワク感を体験できます。

Q. カブクワ付きチケットでは何を選べますか？

A. カブクワ付きチケットでは、日本のカブトムシ、クワガタのどちらかを選べます。

入場チケットのみとは別に、早割、前割、当日の料金が設定されています。

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