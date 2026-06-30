秘伝ソースを銀座の手土産に！ 銀座 AOI「特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」

記事ポイント 銀座 AOIの看板メニューを支える「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」が初の商品化AOI「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」は2本入りのギフトボックス仕様「銀座 AOI」店頭と「浅草橋 生姜キング」店頭で2026年6月25日(木)から販売開始 銀座 AOIの看板メニューを支える「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」が初の商品化AOI「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」は2本入りのギフトボックス仕様「銀座 AOI」店頭と「浅草橋 生姜キング」店頭で2026年6月25日(木)から販売開始

AOIが「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」を発売しました。

東京・銀座のハンバーグ専門店「銀座 AOI」と系列店「浅草橋 生姜キング」の店頭で販売される、特製ギフトボックス入りの2本セットです。

お店の看板メニューを支える「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」が家庭でも味わえます。

銀座 AOI「特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」

商品名：銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット内容：激うま和風ソース、フレンチドレッシング各1本入発売日：2026年6月25日(木)価格：3,000円(税込み)販売場所：「銀座 AOI」店頭、「浅草橋 生姜キング」店頭

「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」を特製ギフトボックスに収めたセットです。

ご自宅用のほか、大切な方への贈り物や東京・銀座の手土産としても選べます。

「A愛する人・Oおなか・Iいっぱい」の想いをボトルに込めた、銀座 AOI初の商品化です。

ニンニクと生姜が効いた「激うま和風ソース」

「激うま和風ソース」は、お店で一番人気のハンバーグライス等で使用している特製ソースです。

ニンニクと生姜が効いた18種類の材料を使い、パンチのある味わいに仕上げられています。

料理の修業をしていた頃に六本木のフランス料理店で隠し味に使っていた秘伝の味が、ボトルで楽しめるようになりました。

さっぱりとしたコクの「フレンチドレッシング」

「フレンチドレッシング」は、お肉料理の合間にお口をさっぱりとさせるオリジナルドレッシングです。

フランス産ディジョンマスタードをふんだんに使用し、高級感ある味わいに仕上げられています。

和風ソースと組み合わせて、ハンバーグやサラダを食卓で味わえるコンビです。

ふわふわ食感を生む銀座 AOIのハンバーグ

銀座 AOIのハンバーグは、甘みとふわふわ感が特徴です。

季節によって産地の異なる玉葱を厳選し、1回に7〜8時間かけて飴色になるまで炒めます。

大量の飴色玉葱をパテに練り込むことで、砂糖を使わない自然な甘みとふわふわ食感を生み出しています。

肉には国産牛の「すね肉」を使い、噛むほどに肉の味がしっかりとするハンバーグに仕上げた一品です。

「浅草橋 生姜キング」でも購入できる店頭販売

ギフトセットは、「銀座 AOI」店頭と系列店「浅草橋 生姜キング」店頭で販売されています。

「生姜キング」は、「銀座 AOI」の系列店です。

看板メニューを支えるソースとドレッシングを、店頭で手に取れる販売形態です。

「銀座 AOI」店頭

店舗名：銀座 AOI(エーオーアイ)所在地：東京都中央区銀座2-11-9三和産工ビル1階公式

「銀座 AOI」は、東京・銀座のハンバーグ専門店です。

看板メニューを支える秘伝の味わいが、ギフトセットとして店頭に並びます。

銀座土産や銀座みやげとしても選べる2本セットです。

看板メニューに使われてきた和風ソースは、ニンニクと生姜、18種類の材料による味の重なりを家庭の料理に取り入れられる一本です。

フレンチドレッシングは、お肉料理の合間に合わせる設計なので、ハンバーグとサラダを並べる食卓でも組み合わせやすい味わいです。

銀座の専門店で育まれた味を、ご自宅用と手土産のどちらで選ぶか考えられるギフトセットです。

AOI「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」は何が入っていますか？

A. 「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」が各1本入った2本セットです。

特製のギフトボックスに収められています。

Q. 「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」はどこで販売されていますか？

A. 「銀座 AOI」店頭と、系列店である「浅草橋 生姜キング」店頭で販売されています。

Q. 「激うま和風ソース」はどのようなソースですか？

A. お店で一番人気のハンバーグライス等で使用している、ニンニクと生姜が効いた18種類の材料を使った特製ソースです。

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