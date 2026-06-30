宇多田ヒカル、Utada名義アルバム収録曲に不備 対象商品＆対策を報告【掲載文詳細】
宇多田ヒカルの公式サイトが、29日に更新。24日発売のUtada『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲「ダーティー・デザイア」のマスター音源に不備があることが発覚したと伝えた。
【画像】対象となったUtada『ディス・イズ・ザ・ワン』ジャケ写
サイトでは「2026年6月24日（水）発売のUtada『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲「ダーティー・デザイア」（LP：SIDE 2-2曲目、CD：CD 1-7曲目、デジタル配信：7曲目収録）のマスター音源に不備があることが判明いたしました。お求めいただきましたお客様につきましてはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と謝罪。
続けて「下記の通りご希望のお客様には良品との交換を行う予定です。詳細決定しましたら後日当社ホームページにてご案内申し上げます。ご不便をおかけいたしますが、もうしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
■報告文
＜お詫び＞2026年6月24日発売 Utada『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲「ダーティー・デザイア」マスター音源の不備について
平素より弊社商品をご愛顧いただきありがとうございます。
2026年6月24日（水）発売のUtada『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲「ダーティー・デザイア」（LP：SIDE 2-2曲目、CD：CD 1-7曲目、デジタル配信：7曲目収録）のマスター音源に不備があることが判明いたしました。お求めいただきましたお客様につきましてはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
下記の通りご希望のお客様には良品との交換を行う予定です。詳細決定しましたら後日当社ホームページにてご案内申し上げます。ご不便をおかけいたしますが、もうしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
当該商品をご購入いただきましたお客様、ならびに関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけし申し訳ございませんでした。重ねて心からお詫び申し上げます。今後、このような事態が発生しないよう細心の注意を払い再発防止に努めて参ります。
※良品交換につきましては追って詳細な交換方法を当ページにてご案内いたします。
ユニバーサル ミュージック合同会社
■対象商品
2026年6月24日発売 Utada『ディス・イズ・ザ・ワン』
【2CD】UICY-16481/2
【LP】UIJY-75383
【カラーLP/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】PDJT-1074
【デジタル配信】
【画像】対象となったUtada『ディス・イズ・ザ・ワン』ジャケ写
サイトでは「2026年6月24日（水）発売のUtada『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲「ダーティー・デザイア」（LP：SIDE 2-2曲目、CD：CD 1-7曲目、デジタル配信：7曲目収録）のマスター音源に不備があることが判明いたしました。お求めいただきましたお客様につきましてはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と謝罪。
■報告文
＜お詫び＞2026年6月24日発売 Utada『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲「ダーティー・デザイア」マスター音源の不備について
平素より弊社商品をご愛顧いただきありがとうございます。
2026年6月24日（水）発売のUtada『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲「ダーティー・デザイア」（LP：SIDE 2-2曲目、CD：CD 1-7曲目、デジタル配信：7曲目収録）のマスター音源に不備があることが判明いたしました。お求めいただきましたお客様につきましてはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
下記の通りご希望のお客様には良品との交換を行う予定です。詳細決定しましたら後日当社ホームページにてご案内申し上げます。ご不便をおかけいたしますが、もうしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
当該商品をご購入いただきましたお客様、ならびに関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけし申し訳ございませんでした。重ねて心からお詫び申し上げます。今後、このような事態が発生しないよう細心の注意を払い再発防止に努めて参ります。
※良品交換につきましては追って詳細な交換方法を当ページにてご案内いたします。
ユニバーサル ミュージック合同会社
■対象商品
2026年6月24日発売 Utada『ディス・イズ・ザ・ワン』
【2CD】UICY-16481/2
【LP】UIJY-75383
【カラーLP/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】PDJT-1074
【デジタル配信】