常温保存できる新食感フルーツ大福！ 中島大祥堂「もちふる」

記事ポイント 中島大祥堂「もちふる」が成田国際空港と関西国際空港で期間限定先行発売されますフルーツ大福「もちふる」は、もも・いちご・シャインマスカットの3種類です「もちふる」は常温保存可能で、賞味期限は製造日より120日のカップ入り大福です 中島大祥堂「もちふる」が成田国際空港と関西国際空港で期間限定先行発売されますフルーツ大福「もちふる」は、もも・いちご・シャインマスカットの3種類です「もちふる」は常温保存可能で、賞味期限は製造日より120日のカップ入り大福です

中島大祥堂が、新食感フルーツ大福「もちふる」を成田国際空港および関西国際空港の一部国際線エリア内で期間限定先行発売します。

フルーツソースとクリームを独自開発のお餅で包み、常温・長期保存を実現したフルーツ大福です。

成田国際空港では2026年6月30日(火)より、関西国際空港では2026年7月1日(水)より販売が始まります。

中島大祥堂「もちふる」

商品名：もちふるフレーバー：もも・いちご・シャインマスカットの3種希望小売価格：単品 税込378円(税抜350円)希望小売価格：3個入りアソート 税込1,134円(税抜1,050円)希望小売価格：6個入りアソート 税込2,268円(税抜2,100円)保存方法：常温保存可能賞味期限：製造日より120日成田国際空港販売期間：2026年6月30日(火)〜7月30日(木)関西国際空港販売期間：2026年7月1日(水)20:00頃〜7月31日(金)18:00頃

「もちふる」は、独自のお餅でフルーツソースとクリームを包み込んだ新しいフルーツ大福です。

もちもちとした弾力の中に、ぷるぷるとしたやわらかさをあわせ持つお餅、なめらかなクリーム、果実感あふれるフルーツソースが重なります。

大福ならではの食べ応えと、フルーツの爽やかな味わいをあわせて楽しめます。

もちもちとぷるぷるが重なるお餅

中島大祥堂がこれまで培ってきたわらび餅やゼリーづくりの技術を活かし、新食感のフルーツ大福を開発しました。

もちもちとした弾力とぷるぷるとしたやわらかさをあわせ持つ独自のお餅が、なめらかなクリームと果実感あふれるフルーツソースを包み込みます。

フルーツソースは、果実そのものの美味しさを感じられるよう独自に配合されています。

お餅やクリームとの相性にもこだわり、それぞれの素材が調和する味わいです。

カップ入りで形が崩れにくい大福

「もちふる」は、フルーツ大福には珍しいカップ入りの商品です。

持ち運びの際にも形が崩れにくく、美味しさや見た目をそのまま保つことができます。

スプーンが同梱されているため、自宅、旅行先、移動中など場所を選ばず味わえます。

そのままでも美味しく食べられ、冷蔵庫で冷やすことで、より一層ひんやりとした味わいを楽しめます。

もも・いちご・シャインマスカットの3種類

フレーバー：ももフレーバー：いちごフレーバー：シャインマスカット3個入りアソート：もも・いちご・シャインマスカット×各1個6個入りアソート：もも・いちご・シャインマスカット×各2個成田空港：3個入り・6個入りのみ販売

フレーバーは、もも・いちご・シャインマスカットの3種類です。

常温で持ち運べるため、旅行後のお配り土産にも選べます。

成田国際空港と関西国際空港で先行発売

成田国際空港販売店：第2ターミナルビル本館3階保安検査後(国際線) Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA 本館店 催事コーナー関西国際空港販売店：第1ターミナル国際線出発エリア内 TASTE OF JAPAN 関西旅日記 催事コーナー販売チャネル：順次拡大予定

「もちふる」は、成田国際空港および関西国際空港の一部国際線エリア内で期間限定で先行発売されます。

成田国際空港では2026年6月30日(火)より、関西国際空港では2026年7月1日(水)より販売開始です。

今後は販売チャネルが順次拡大される予定です。

日本らしさを感じられる土産菓子として開発

近年、日本を訪れる外国人旅行者の増加に伴い、日本らしさを感じられる土産菓子への需要が高まっています。

一般的なフルーツ大福は日持ちや持ち運びの面で課題があり、お土産としては選びにくい側面もありました。

中島大祥堂は、フルーツ大福の美味しさと食感を生かしながら、常温保存・長期保存を可能にした「もちふる」を開発しました。

もちもち・ぷるぷるのお餅、なめらかなクリーム、果実感あふれるフルーツソースをカップ入りで味わえます。

常温で持ち運べるフルーツ大福として、旅行先や移動中でも形を保ったまま楽しめます。

中島大祥堂「もちふる」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「もちふる」はどこで先行発売されますか？

A. 成田国際空港および関西国際空港の一部国際線エリア内で期間限定先行発売されます。

成田国際空港では2026年6月30日(火)より、関西国際空港では2026年7月1日(水)より販売開始です。

Q. 「もちふる」のフレーバーは何種類ですか？

A. フレーバーは、もも・いちご・シャインマスカットの3種類です。

単品のほか、3個入り・6個入りのアソートボックスも用意されています。

Q. 「もちふる」は常温で保存できますか？

A. 「もちふる」は常温保存可能で、賞味期限は製造日より120日です。

スプーンも同梱されているため、自宅や旅行先、移動中などで味わえます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 常温保存できる新食感フルーツ大福！ 中島大祥堂「もちふる」 appeared first on Dtimes.