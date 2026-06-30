記事ポイント 明星企画「福島ぷっくりキラキラシール」が7月上旬発売赤べこや鶴ヶ城など福島県のモチーフを収録スマートフォンケースやノートに貼って楽しめる仕様 明星企画「福島ぷっくりキラキラシール」が7月上旬発売赤べこや鶴ヶ城など福島県のモチーフを収録スマートフォンケースやノートに貼って楽しめる仕様

明星企画が、シリーズ第3弾として「福島ぷっくりキラキラシール」を2026年7月上旬より順次発売します。

好評発売中の「赤べこぷっくりキラキラシール」「カラーべこぷっくりキラキラシール」に続く商品です。

明星企画「福島ぷっくりキラキラシール」

名称：福島ぷっくりキラキラシール発売日：2026年7月上旬より順次発売予定販売条件：一部先行発売あり価格：税別 500円(税込 550円)販売先：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

「福島ぷっくりキラキラシール」は、福島県を代表する観光資源や名物をかわいらしいイラストで表現したシールです。

旅行の思い出やお土産としてはもちろん、福島ファンの方々にも楽しめるアイテムになっています。

福島県の観光地や名物をデザイン

赤べこ、鶴ヶ城、白虎隊、三春駒、野口英世、ハワイアン フラダンス、ファイヤーダンス、桃、白河だるま、大内宿ねぎそば、喜多方ラーメンが一枚に収録されています。

福島県の歴史、文化、伝統工芸、ご当地グルメをモチーフにしたデザインが、シールとして楽しめます。

ぷっくりした立体感とキラキラ加工

シールはぷっくりとした立体感とキラキラ加工で、赤べこや白河だるま、鶴ヶ城、桃、喜多方ラーメンなどのモチーフが光沢のある表情で並びます。

硬めの素材を使用した凹みにくく丈夫な作りで、スマートフォンケースやノート、キャリーケースなど様々なアイテムに貼って楽しめます。

お土産やコレクションにも使える第3弾

「福島ぷっくりキラキラシール」は、「赤べこぷっくりキラキラシール」に続くシリーズ第3弾です。

お土産やコレクション、シール交換にもおすすめの商品として、福島ならではの魅力を一枚に詰め込んでいます。

福島県の観光地や名物をまとめたシールが、身近なアイテムに福島らしいモチーフを添えます。

ぷっくりした立体感とキラキラ加工で、旅行の思い出やお土産選びを楽しく彩ります。

福島ぷっくりキラキラシールの紹介でした。

よくある質問

Q. 「福島ぷっくりキラキラシール」はいつ発売されますか？

A. 「福島ぷっくりキラキラシール」は、2026年7月上旬より順次発売予定で、一部販売店では先行発売が予定されています。

Q. 「福島ぷっくりキラキラシール」はどこで販売されますか？

A. 福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で販売される予定です。

Q. 「福島ぷっくりキラキラシール」にはどんなモチーフがありますか？

A. 赤べこ、鶴ヶ城、白虎隊、三春駒、野口英世、ハワイアン フラダンス、ファイヤーダンス、桃、白河だるま、大内宿ねぎそば、喜多方ラーメンが収録されています。

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