「胸が張り裂ける結末」森保ジャパン、残り1分の悲劇…ブラジルにとっては「苛立ちが募る一日に見えた」と英報道【W杯】

日本は防戦に回り、エースの上田に訪れたチャンスはわずかだった(C)Getty Images

あまりに悔しい敗戦だ。

現地時間6月29日、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦が行われ、森保一監督率いるF組2位の日本代表は、C組1位のブラジル代表と激突。1−2で競り負け、3大会連続の16強入りとはならなかった。その劇的な幕切れには、英メディアからも反響が寄せられている。

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序盤から我慢強くブラジルの攻撃に耐えていた日本は、29分に先制。佐野海舟が相手の横パスを中盤でカットすると、バイタルエリア付近から右足ミドルでネットを揺らした。しかし、押し込まれる展開は続き、56分にカゼミーロの同点弾、90+5分にガブリエウ・マルティネッリの決勝弾と、無念の逆転負けを喫した。

試合後、英公共放送『BBC』は、詳細なマッチレポートを掲載。「日本にとって胸が張り裂けるような結末だ。前半はブラジルと互角以上に渡り合い、後半も勇敢に戦った」と健闘を称え、「カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームが最後まで攻め続け、土壇場で報われた」と速報している。