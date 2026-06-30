北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップを戦う日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンでの決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。試合後、日本とブラジルの選手が見せた明暗に世界のファンが共感している。

ラスト1分。ブラジルの決勝ゴールで明暗が分かれた。

試合終了のホイッスルが鳴ると、日本の選手数人はピッチに崩れ落ち、動けなかった。一方で歓喜のブラジルイレブン。両者を捉えた1枚の写真を米スポーツ専門局「ESPN」の番組「スポーツセンター」公式Xが「スポーツの二面性」と題して公開した。

勝者と敗者のコントラストが残酷な写真。海外のファンから様々な声が相次いだ。

「サッカーは残酷なものだ」

「正直なところ心が痛むよ」

「この壮絶な戦いは長く人々の記憶に残るだろう」

「本当に日本が気の毒でならない」

「写真に意味が込められている」

試合は前半29分、佐野がセンターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。日本が先制した。しかし後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。さらに同アディショナルタイム、残り1分というところでブラジルに決勝ゴールが生まれた。



（THE ANSWER編集部）