日本は今大会で初めて白色の2ndユニフォームを着用した

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表に1-2の逆転負けを喫した。

日本は前半に試合の主導権を握り、前半29分にはMF佐野海舟のゴールで先制したが、ブラジル国内では別の点からも「日本に負けている」という声が寄せられていた。ブラジルメディア「Ge Globo」が報じている。

キックオフ直後からブラジル国内では、日本代表のユニフォームが話題になっていたという。今大会、グループステージではすべてのスタジアムで青いホームユニフォームを着用していた日本だが、ブラジルとの試合では白のアウェイユニフォームで臨んでいた。

大会前からそのデザイン性の高さが評判で、日本国内でも売り切れする小売店が続出しているが、地球の裏側でもこのユニフォームは好評だった。

キックオフ直後からSNSでは「日本のユニフォームは、シンプルにワンダフル」「見た目で、すでにスタートから負けている。このスタイリッシュな日本のユニフォームがあまりにも魅力的で、我々の色あせたユニフォームを完全に喰っている」「日本のユニフォームはビューティフル」「超クール」「ユニフォーム、ヤバ良いね！」「対戦相手だけど、このユニフォームは欲しい」「このユニフォームは楽勝で、今大会のベスト3に入る」と、絶賛されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）