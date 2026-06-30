東急線で週替わりMVと出会える！ 東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUNDコンテンツ『Eggs Station』」

記事ポイント 東急線「TOQビジョン」で次世代アーティストMVを週替わり放映（6月1日〜）二次元バーコードでその場で音声コンテンツを体験可能Eggsは3万組超のアーティストが登録する国内最大級インディーズ音楽プラットフォーム 東急線「TOQビジョン」で次世代アーティストMVを週替わり放映（6月1日〜）二次元バーコードでその場で音声コンテンツを体験可能Eggsは3万組超のアーティストが登録する国内最大級インディーズ音楽プラットフォーム

東急エージェンシーは、没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」のコンテンツとして、東急と連携し、2026年6月1日より東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」で『Eggs Station（エグステ）』の放映を始めました。

次世代アーティストのミュージックビデオを週替わりで届け、東急線利用者が日常の乗車中に新しい音楽と偶然の出会いを体験できるコンテンツです。

東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUNDコンテンツ『Eggs Station』」

名称：TOQ IMMERSIVE OOH_SOUNDコンテンツ『Eggs Station』放映開始日：2026年6月1日（月）〜放映媒体：東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」制作会社：東急放映内容：30秒の次世代アーティストコンテンツ（週替わり予定）

『Eggs Station』は、次世代アーティストのミュージックビデオを通じて、新しい音楽と偶然の出会いを届けるコンテンツです。

東急エージェンシーが展開する没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH」の一環で、「SOUND」「AR」「MOVIE」の3ラインのうち「SOUND」として位置づけられます。

「TOQビジョン」は東急線の車内に設置された広告ビジョンで、乗車中の利用者の目に触れる交通広告媒体です。

30秒のコンテンツが週替わりで更新されるため、毎週異なるアーティストの映像と歌詞が流れます。

通勤・通学の車内で新しいアーティストと出会える仕組みが東急線全体に広がっています。

コンテンツ内には常に二次元バーコードと検索窓が表示されており、スマートフォンで読み取ると連携サイトでそのミュージックビデオを視聴できます。

車内での出会いからウェブ上の深い視聴体験へとつながる動線が用意されています。

「Eggs × TOQ IMMERSIVE OOH」の没入体験の仕組み

「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」は、意匠内に埋め込まれた二次元バーコードを読み取ることで、その場で音声コンテンツを体験できる企画です。

映像の意匠と連動した音声が乗客の関心を引き出し、「見に行きたくなる・広めたくなる」という態度変容が期待されています。

電車内ビジョンとウェブサイトが連動しているため、車内で気に入ったアーティストの楽曲をその場で深く聴けます。

「もっと知りたい」「もっと聴きたい」という気持ちを喚起し、シェアしたくなる体験へつながります。

没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH」（商標登録出願中）は、先進的なデジタル技術とIPコンテンツを活用し、「SOUND」「AR」「MOVIE」の3つを展開しています。

フィジカルな広告空間にデジタル体験を重ねるPhygital（フィジカルとデジタルが融合した生活空間）な体験設計が特徴です。

「東急」との連携と沿線エンターテインメントへの貢献

『Eggs Station』は、東急エージェンシーと東急が共同で制作しているコンテンツです。

東急は1922年に設立された鉄道・不動産事業を手がける企業で、東急線沿線に多くの生活者が暮らしています。

乗車中という日常の時間を使い、次世代アーティストの楽曲を届けることで、東急線沿線のエンターテインメントを活性化する取り組みです。

今後はSNSやテクノロジーと連動した施策、コンテンツ接触および視聴満足度調査を通じた改善も予定されています。

広告主にとっては東急線利用者への高い注目度のプロモーション機会となり、アーティスト側にとっては新たなリスナーへ楽曲を届ける場になります。

「Eggs」-次世代アーティストとリスナーをつなぐ音楽プラットフォーム

Eggsは、3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォームです。

アーティストは楽曲を無料で配信でき、リスナーはインディーズ楽曲をフル尺で無料試聴できます。

メジャーデビュー前のアーティストの発掘・育成の場として機能しており、2026年4月には東急へ事業が譲渡されています。

『Eggs Station』はこのEggsと連携し、東急線の車内という日常空間でインディーズアーティストの楽曲を届けます。

これまでEggsを知らなかった乗客にも、週替わりの映像と音楽を通じて新しいアーティストとの出会いが生まれています。

車内で流れる30秒の映像と歌詞に引き込まれ、二次元バーコードをきっかけにフル尺のミュージックビデオへアクセスできる動線--日常の移動時間を音楽発見の体験へと変える仕掛けです。

インディーズアーティストの才能を東急線全体で広げる仕組みが、毎週更新されながら続いています。

週替わりで届くミュージックビデオが乗車中の偶然の出会いを生み出し、車内でそのままミュージックビデオを深く視聴できます。

知らなかったアーティストの音楽と日常の通勤・通学の中で出会い、自分だけのお気に入りを発見する体験を楽しめます。

東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUNDコンテンツ『Eggs Station』」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Eggs Station』はどこで視聴できますか？

A. 東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」で2026年6月1日より放映されています。

30秒の次世代アーティストコンテンツが週替わりで流れます。

Q. 二次元バーコードを読み取ると何ができますか？

A. コンテンツ内に表示された二次元バーコードを読み取ると、連携サイトで紹介されたミュージックビデオを視聴できます。

検索窓も常に表示されています。

Q. Eggsはどのようなプラットフォームですか？

A. 3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォームです。

アーティストは楽曲を無料で配信でき、リスナーはフル尺で無料試聴できます。

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