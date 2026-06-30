◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

初優勝を目指した日本は、優勝５度の王国ブラジルに、後半アディショナルタイム（ＡＴ）に決勝点を奪われ、１―２で敗れた。３２強での敗退となった。

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「完敗」や「惨敗」ではなく、表現上は「惜敗」になるだろう。ただ、両チームのレベルの差が如実に表れた試合になった。

前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制し、ハーフタイムは１―０で迎えた。ここで名将アンチェロッティ監督が動く。ロングボールは逆サイドへの展開時にのみ限定されていたが、これを“解禁”。積極的にゴール前クロスを放り込む、シンプルな攻撃に打って出た。

日本の３バック（冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝）はうまく対応した。相手も特別大柄な選手がいたわけではない。しかし、あれだけサイドを攻められると、ウィングバック（堂安律、中村敬斗）も守備に追われることになる。後半１１分に左クロスから同点にされたことにより、その後ろ重心傾向は強くなってしまい、完全に５バックのような形になってしまった。

ここで日本は、ブラジルのサイド攻撃を「押し返す」または「耐える」の二択となったが、前者は控え選手の陣容的に厳しいものがあった。攻撃的なサイドのカードが限られていたのだ。アンチェロッティ監督がここまで見越していたかは不明だが、日本はブラジルの徹底により、徐々に後手を踏んでいく。

「後者」を選択し、ＤＦ菅原由勢、ＤＦ鈴木淳之介の投入で完全に５バックにシフト。耐えしのぎながら一瞬のチャンスを生かすことを目指したが、防戦一方を長時間耐えることはなかなか難しい。最後の最後に屈し、決勝点を与えてしまった。

ＧＫアリソンは「（前半の）日本の守備は見事なものだった。そういった時に、ハーフタイムにプレースタイルを変えて、相手の弱点を突こうとするのは当然のことだ」とコメント。同点ゴールのＭＦカゼミロは「日本は自陣に引きこもっていた。我慢強く攻撃を続けて、穴が開くのを待ったんだ」と振り返った。

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菅原、鈴木淳の投入が間違っていたとは思わない。「その選択肢しかない」ことに問題があったわけだが、例えば伊東純也をベンチに残していた場合に、前半のような試合ができただろうか。おそらく、厳しいものがあっただろう。一言で言えば選手層の差が顕著に出たし、もっと具体的に言うならば、南野拓実、三笘薫、久保建英の３枚のアタッカーを欠いた状態で勝てるほど、ブラジルは甘くない、ということだ。（岡島 智哉）