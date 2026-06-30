◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が後半３３分にＷ杯初出場した。シャドーに入り、前線からプレスをかけた。チャンスメークとシュート機会を伺ったが、ブラジルの猛攻の前にストロングポイントを発揮できなかった。「前半からつないでくれた選手に恥じないようにやれることはやりたかったが、結果がついてこなかった。申し訳ないし、悔しかった」と唇をかんだ。

前回２２年カタールＷ杯では出場ゼロ。今大会もＭＦ遠藤航が離脱してから緊急招集された。急きょ渡米し体調不良になる中、決勝トーナメントで念願のＷ杯初出場。町野の出場で今大会はＧＫを除いたフィールドプレーヤー全員が出場したことになった。だが町野は「まだ受け止めることが難しい。良かったと言える結果ではない。悔しさ残る」と話した。３２強で敗退したことについては「こんなところで終わっていいはずない」と悔しさをかみしめた。