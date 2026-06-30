◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。３大会連続の１６強入りを逃した。前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点に。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイムにマルチネリに決勝ゴールを決められた。

１０番を背負ったＭＦ堂安律は「（差は）最後だったと思います。決定機のチャンスと全てのところで、後半相手が戦術を変えてきたところで、対応の仕方を含めて。彼ら（ブラジル）は本当に隙のないチームでした。（森保一）監督を勝たせてあげられなかったんで、本当に悔しいです」と悔しさをにじませた。

５大会連続出場を果たした３９歳の長友佑都が「ベテランとしても責任を感じます。僕は称賛に値しない」と責任を負った。堂安は「彼は絶対に必要やったんで、このチームに。大会が終わってから改めて感じます。あの人の存在で、行けるんちゃうかと思わせてくれます」と信頼を口にした。「（長友が）次、目指すと言っていなかったですよね？ 言うんちゃうかとヒヤヒヤ」と“愛されキャラ”の先輩をいじりつつ「人間的にも大好きな先輩」と偉大な背中に感謝を込めた。