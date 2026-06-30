ドラゴンズのミゲル・サノー選手が好調です。

メ～テレ「ドデスカ！」火曜日にレギュラー出演している野球評論家の矢野燿大さんは、「日本の配球に適応の兆しが見える」と評価しています。

Q:先週のドラゴンズは4試合で2勝2敗。細川成也選手が4年連続となる2ケタホームランの活躍を見せました。

矢野さん:

いいスタートを切ったんですけど、最後の試合を勝ち切りたかった。ここを勝てばだいぶムードが変わったと思うんですが、サヨナラ負けだったのが残念でした。

矢野さんが注目したサノー選手の変化

Q:この4試合で矢野さんが注目した選手は、サノー選手です。14打数6安打、3本のホームランを打つなどの活躍を見せました。

矢野さん:

サノー選手の最近の打球を見ると、センターから逆方向が増えているんです。ボールを引きつけて打とうという意識が出てきています。

サノー選手はパワーは十分にあるので、逆方向でもホームランになります。打つポイントを引きつけると、カウントが有利になる。最近のサノー選手は、いいフォアボールを選んでいます。ボール先行のカウントになると、相手投手はサノー選手が打てる球を投げざるを得なくなるんです。

日本で長く活躍する外国人選手は、配球を勉強しています。タイロン・ウッズ選手やラミレス選手などに共通しているんですが、サノー選手も「日本の配球はこうくるんじゃないか」というのを考えるようになって、上に向いてくる兆しが出てきたんじゃないかという感触をこの1週間で感じました。

Q:サノー選手は移籍1年目ですが、このタイミングで適応してきたというのは早いんでしょうか。

矢野さん:

そうですね。データもだいぶ出てきて、来年以降はDHもあります。これからも日本野球をどんどん勉強してくれたら、数字が上がっていくと思います。

(2026年6月30日放送 メ～テレ『ドデスカ！』より)