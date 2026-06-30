Nintendo Switch 2、韓国で9月から6万8000円→7万9500円へ17％値上げ「多様な市場環境の変化に伴いグローバルな事業性を検討」

世界的な人工知能（AI）発のメモリ不足の余波により、任天堂が値上げに踏み切ったことで、韓国でもゲーム機大手3社すべてが本体価格を引き上げることになった。

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韓国任天堂は6月29日、人気の携帯型ゲーム機「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）」の価格が今年9月から17％値上げされると発表した。

同社は「多様な市場環境の変化に伴い、グローバルな事業性を検討した結果、韓国国内におけるニンテンドースイッチ2本体の希望小売価格を変更することになった」と説明した。

今回の決定により、従来は64万8000ウォン（日本円＝約6万8000円）だったニンテンドースイッチ2は、9月1日から約17%値上げされた75万8000ウォン（約7万9500円）で販売される。

韓国任天堂は先月にも、前世代のバージョンである「ニンテンドースイッチ」の有機ELモデル、通常モデル、ライトモデルの価格を引き上げ、スイッチ2の価格も値上げすると発表していた。

（画像＝韓国任天堂ホームページ）

任天堂をはじめ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）、マイクロソフト（MS）などのゲーム機大手3社は、今年に入りRAMやSSDの価格高騰を理由にゲーム機の価格を一斉に引き上げた。

SIEは5月、プレイステーション5（PS5）の本体価格を従来の74万8000ウォン（約7万8000円）から27%値上げした94万8000ウォン（約9万9000円）、ディスクドライブのないデジタル・エディションは59万8000ウォン（約6万2000円）から43%値上げした85万8000ウォン（約9万円）に設定した。PS5 Proについては、111万8000ウォン（約11万7000円）から129万8000ウォン（約13万6000円）へと16%ほど引き上げた。

MSも8月1日からXbox Series XおよびXbox Series Sの価格を引き上げる。高スペックモデルのSeries Xと普及モデルのSeries Sはいずれも、512GBモデルが100ドル（約1万6000円）、1TBモデルが150ドル（約2万4000円）ずつそれぞれ値上げされた。また、2TBのストレージを搭載したSeries Xは販売を終了した。

任天堂はオンラインサービス「ニンテンドースイッチオンライン」の利用料金も引き上げた。個人プランの1カ月あたりの料金は4900ウォン（約510円）から5900ウォン（約620円）に引き上げ、ファミリープランは3万7900ウォン（約3900円）から4万7900ウォン（約5000円）に値上げした。

（記事提供＝時事ジャーナル）