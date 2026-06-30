今日6月30日は、九州南部では雨や雷雨で、激しく降る所もあるでしょう。本州では晴れ間が出ますが、山沿いを中心に雷雨に注意が必要です。北海道と沖縄はおおむね晴れる見込みです。

九州南部は激しい雨 本州付近は大気の状態が不安定

今日30日も九州の南に梅雨前線が延びています。九州南部では断続的に雨が降り、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。土砂災害、河川の増水、落雷、突風にご注意ください。九州北部や四国も雲が多く、所々で雨が降りそうです。





本州では晴れ間が広がりますが、山沿いを中心に、大気の状態が不安定になり、急な雷雨や激しい雨に注意が必要です。急に真っ暗な雲が近づいたり、ゴロゴロと雷鳴が聞こえたりしたら、安全な建物内に移動するようにしてください。北海道はおおむね晴れるでしょう。昨日29日に梅雨明けした沖縄は真夏の強い日差しが照りつける見込みです。帽子や日傘の活用を心がけ、日焼け対策もしっかり行ってください。

所々で真夏日 こまめな水分補給を

最高気温は、平年並みか高い所が多いでしょう。札幌市では27℃と昨日より6℃高く、7月下旬並みとなりそうです。東京都心では28℃とムシムシするでしょう。名古屋市や大阪市、広島市では30℃と真夏日となりそうです。那覇市は32℃と厳しい暑さでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。室内では適切にエアコンを使って、無理のないようにお過ごしください。