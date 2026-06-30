ポメラニアンの子犬さんの「初散歩」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で190万5000回再生を突破し、「可愛すぎてキュンキュンした」「信頼されてますねぇ」「愛おしすぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな赤ちゃん犬が『初めて地面に降りた』結果→怖がり過ぎてしまい…『まさかの光景』】

初めてのお散歩

Instagramアカウント「wolfsableleo926」の投稿主さんは、ポメラニアンの『レオ』ちゃんの日常を紹介しています。これは、レオちゃんが生後139日目を迎えた日のエピソード。この日、レオちゃんは初めてのお散歩に挑戦したとのこと。いよいよ地面に降り立ったものの、見慣れない景色や音にびっくりしてしまったようです。

飼い主さんの足にぎゅっとしがみつき、二本足でテチテチと歩く姿は、まるで初めて登園した小さな園児のよう。少し進んでは立ち止まり、最後には地面へぺたんと伏せてしまい、その場で固まってしまいました。

しがみつく姿にキュン♡

それでも飼い主さんは無理をさせず、優しく見守りながら少しずつ歩く練習を続けます。しかしレオちゃんは「やっぱり怖いよ」と言いたげに何度も抱っこをおねだり。地面を歩こうとしても、すぐに飼い主さんの足へぴったりくっついて離れようとしません。

その健気で愛らしい姿に思わず頬が緩み、「焦らなくて大丈夫」と応援したくなる人が続出。これから少しずつ外の世界に慣れながら、楽しいお散歩ができるようになることでしょう！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「可愛すぎて悶えます」「ずっとニヤニヤしてた」「きっとすぐ楽しくなりますね」などさまざまなコメントが寄せられました。

現在のレオちゃんにびっくり！

今ではレオちゃんもたくさんの経験を積み、初めてのお散歩で足元にしがみついていた頃が嘘のよう。人混みも落ち着いて歩けるようになり、おしゃれをして渋谷へ出かけることもあるそうです。

堂々と街を歩く姿はすっかり都会っ子そのもの。センスの良いコーディネートでお出かけすると、思わず足を止める人も多く、周りに人だかりができることもあります。「かわいい！」と声をかけられ、優しくなでてもらう機会も増えたそう。怖がりだった子犬時代から、大きく成長したレオちゃんでした。

Instagramアカウント「wolfsableleo926」には、レオちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wolfsableleo926」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。