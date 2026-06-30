第1子妊娠中の藤井サチ、納車を報告 初の愛車ベンツ→ポルシェに乗り換え「滅多に入らない」希少カラーのSUVに大興奮
モデルでタレントの藤井サチ（29）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人生で初めて購入した愛車との別れを報告し、新たなパートナーとなる新車の納車の様子を公開した。
【動画】藤井サチが20代最後の愛車に選んだ、希少な外装色のポルシェ「マカン」
第1子妊娠中の藤井は「【納車vlog】新しい相棒を迎えました」と題した動画で、家族が増えるライフスタイルの変化に合わせて、新車を購入したことを明かした。4年前に人生で初めて購入したメルセデス・ベンツのEクラスクーペを紹介し、内装のベージュやサンルーフがお気に入りだったと明かし「4年間無事故でいろんなところに届けてくれて、大々大感謝です」と、涙ぐむような表情で感謝の言葉を述べた。
新たに迎えた「相棒」は、ポルシェのマカン。これまでの2ドアのクーペからSUVに切り替えた理由について、藤井は「家族が増えるので、チャイルドシートやベビーカーを乗せやすいSUVがいいなと思って探し始めました」と説明。希少なマホガニーの外装色と明るいベージュの内装という組み合わせにこだわり、直感で即決した喜びを語っている。
ポルシェの担当者からも「滅多に入ってこない」と言わせるほどの希少な外装色の1台に、藤井は「ラッキーだ！」と大興奮。初めてエンジンをかけた際には「いい音！」「走りやすい、滑らか！」と声を弾ませた。
動画内では、SUVならではの高い視点や乗り心地、チャイルドシートを設置できる利便性に感動する様子が描かれており、「20代最後はポルシェのマカンでしたね」と感慨深げに語り「新しい家族の物語をこのマカンちゃんと一緒に作っていくのがすごい楽しみ」と、新生活への期待を膨らませて動画を締めくくっている。
コメント欄には「めちゃくちゃお似合い」「私もポルシェ買えるようにがんばるー!!」「絶妙なブラウンでおしゃれ！」「カッコいい！」「可愛くて綺麗で素敵な車 さすがポルシェ」などと多くの反響が集まっていた。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。上智大学卒業。2012年、『ミスセブンティーン2012』に選ばれ同誌の専属モデルとなる。17年、ファッション誌『ViVi』6月号より専属モデルを務めた。25年7月にかねてより交際していた一般男性との結婚を報告し、26年3月に第1子妊娠を発表した。
【動画】藤井サチが20代最後の愛車に選んだ、希少な外装色のポルシェ「マカン」
第1子妊娠中の藤井は「【納車vlog】新しい相棒を迎えました」と題した動画で、家族が増えるライフスタイルの変化に合わせて、新車を購入したことを明かした。4年前に人生で初めて購入したメルセデス・ベンツのEクラスクーペを紹介し、内装のベージュやサンルーフがお気に入りだったと明かし「4年間無事故でいろんなところに届けてくれて、大々大感謝です」と、涙ぐむような表情で感謝の言葉を述べた。
ポルシェの担当者からも「滅多に入ってこない」と言わせるほどの希少な外装色の1台に、藤井は「ラッキーだ！」と大興奮。初めてエンジンをかけた際には「いい音！」「走りやすい、滑らか！」と声を弾ませた。
動画内では、SUVならではの高い視点や乗り心地、チャイルドシートを設置できる利便性に感動する様子が描かれており、「20代最後はポルシェのマカンでしたね」と感慨深げに語り「新しい家族の物語をこのマカンちゃんと一緒に作っていくのがすごい楽しみ」と、新生活への期待を膨らませて動画を締めくくっている。
コメント欄には「めちゃくちゃお似合い」「私もポルシェ買えるようにがんばるー!!」「絶妙なブラウンでおしゃれ！」「カッコいい！」「可愛くて綺麗で素敵な車 さすがポルシェ」などと多くの反響が集まっていた。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。上智大学卒業。2012年、『ミスセブンティーン2012』に選ばれ同誌の専属モデルとなる。17年、ファッション誌『ViVi』6月号より専属モデルを務めた。25年7月にかねてより交際していた一般男性との結婚を報告し、26年3月に第1子妊娠を発表した。