広島の名原典彦外野手（２６）が２９日、貪欲なチャレンジャー精神を胸に３０日からのＤｅＮＡ戦に臨むと意気込んだ。ＤｅＮＡとの対戦は、これが初めてになる。２７試合で打率・３０４を記録しており、今やチームに欠かせない存在。他球団のマークが厳しくなるここからの戦いへ向け、自身の原点を貫く決意だ。

すでにセ・リーグの４球団との対戦を終えた。３０日から臨むＤｅＮＡは、セ球団最後の相手。名原は「チャレンジャー精神で。気持ちだけは負けないようにしたい。いつも言っているように、気合と根性で頑張りたい」と力を込めた。

１軍の舞台で確かな足跡を残してきた。プロ初出場初スタメンだった５月２２日の中日戦（バンテリン）から、全試合でスタメン出場中。２７試合中、無安打だった試合は６試合。連続無安打試合は、最長で２試合しかない。高い修正能力と適応力でコンスタントに安打を重ねる日々。それでも「野球のことを考えなくてもいい日があるくらい、余裕のある選手じゃない」と言い切る。

１軍で結果を出せば当然、研究される側になり、相手スコアラー陣から丸裸にされる。マークは厳しくなり、弱みがあれば徹底的に攻められる。

名原自身は、その現実を誰よりもシビアに捉えている。「１軍はすごい投手ばかり。甘い球はそう来ない」。生き残りをかけた勝負が、ここからさらに厳しくなると腹をくくる。

だからこそ、日々の準備を怠らない。試合の翌日には、打ち取られた打席の映像を見返し反省を重ねる。凡打した打席と徹底的に向き合うことで、次の打席への「引き出し」に変えていく。

２８日の阪神戦（マツダ）で言えば五回の右飛と、七回の左飛を反省した。

「やっぱりフライを上げてしまったので。（七回の）最後の打ち取られ方とかも、もう少しできたんじゃないかと思う。打てない球だったら、ファウルにできたんじゃないかなとか考えます」

一方で、投ゴロに終わったものの８球粘った初回の打席には、手応えを口にした。

「追い込まれて安打を打てるような選手では、まだない。追い込まれた後、低めの変化球に食らいついてゴロを打てた。アクションを起こせたのは僕の中では１００点」

現在は５試合連続で１番を任されている。流れを呼び込む重要な役割だ。安打ではなくても、球数を投げさせたり、相手の状態を後ろの打者へ伝えたりして貢献する構えだ。

初対戦のＤｅＮＡ投手陣が牙をむいてきたとき、「自分の体がどう反応できるか、楽しみ」と言って顔を上げた。新潟の地でも変わらず、泥くさく全力で、名原が打席に立つ。