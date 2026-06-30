ハイアット セントリック 銀座 東京は、「NAMIKI667 Beer Terrace」を7月1日から9月30日まで提供する。

ラテンアメリカの食文化を題材にした夏季限定のプランで、メキシコの「メキシカンスパイス・ナチョス」や白身魚と海老をライムとチリでマリネした「セビーチェ」、メキシカンストリートコーン「エローテ」などのストリートフードをそろえる。メインは豚肩ロースのコンフィを使う「カルニータス タコス」やチリライムでマリネしたチキンの「ポヨ・アサード タコス」に加え、ブラジルのソーセージ「リングイッサ」や岩塩で焼く「ピカーニャステーキ」などのグリル料理を提供する。

ドリンクはコロナビールやメキシコ産クラフトビール「ミネルバ ペールエール」、モヒート、カイピリーニャ、チリ産のスパークリングワイン、アルゼンチン産とチリ産の白・赤ワインを用意するほか、ガラナ、インカコーラ、マテ茶などのソフトドリンクもそろえ、フリーフローで提供する。デザートにはチュロスとフレッシュライムとマンゴーのシャーベットを組み合わせる。

場所は3階のダイニング「NAMIKI667」テラス席。料金は8,600円（税込・サービス料込）。提供時間は正午からで、最終受付は日曜から水曜が午後8時、木曜から土曜が午後9時。フリーフローは90分制で、終了30分前がラストオーダー。予約はウェブサイトと電話で受け付ける。