ギリギリ見えそうで危ない…韓国美人チア、限界寸前の大胆ボディスーツ姿にファン騒然「スタイルが抜群すぎ！」

韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘが大胆すぎるボディスーツSHOTを公開した。

【写真】目を疑う非現実的ボディ…イ・ダヘの大胆くびれ露出

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムで「見ました？」とキャプションに綴り、1本の動画を投稿した。

公開された動画には、台北市内で音楽に合わせてダンスを踊るイ・ダヘが映っている。体のラインにフィットした白のボディスーツにライトブルーのデニムを合わせたコーディネートで、妖艶な魅力を存分に見せつけている。

メリハリ感のあるプロポーションはもちろんのこと、くびれ部分が大胆に開いたボディスーツコーデとあって人々の視線を強奪して見せたイ・ダヘ。投稿を目にしたファンからは、「スタイルが抜群すぎる」「綺麗だ…」「魅力的です」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれで26歳のイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。