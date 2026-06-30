◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

王国の壁は高かった。日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかったが、前半だけで佐野とMF鎌田（クリスタルパレス）のボランチ2人がイエローカードを受けた。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

そして大会前から主力だった三笘薫、南野拓実がケガの影響でメンバー外に。さらには大会中に久保建英が初戦のオランダ戦で左膝負傷。初戦以降はプレーすることはできなかった。主力の不在については「そこに関して言えば、選手達が想定外のことやアクシデントが起きた時に冷静に対処して乗り越えてよく頑張ってきてくれた」と選手たちに感謝した。

「これまでのチーム作りの中で選手がいなくなったのはチームの戦い方として影響があったのは事実。ネガティブにとらえることなくケガやアクシデントは起こりえること。選ばれた選手がしっかりと機能するところ、新たに入った選手がその選手のよさを生かしてチーム力を維持してくれるのが日本の良さだと思います。チームコンセプトをより多くの選手達がプレーで示してくれた。組織で戦う日本の良さが出せたと思う。個性を発揮しながらチームの戦い方を表現しようとしてくれて日本の良さを出してくれた。ケガ人が出るのはいいことではないが、多くの選手が幅広く経験することによって日本のレベルが上がると思う」と胸を張った。