「個の部分を高めなきゃいけない」解説の本田圭佑が見解　鎌田大地は「選手のクオリティー…まだまだ足りない」【W杯】

鎌田は選手のクオリティーがまだ足りないことを実感(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1−1から後半アディショナルタイムに失点し、1−2で敗れた。

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前半29分に佐野海舟の代表初ゴールで先制し、そのままリードして折り返した。ただ、後半はブラジルが底力を見せ、56分にカゼミーロのヘッドで同点にされると、アディショナルタイムにガブリエウ・マルティネッリに決められ、延長も見えてきた後半終了間際で逆転を許した。

試合後のインタビューで、鎌田大地は「難しい感情ですし、みんなで次に行きたかった。期待に応えられなかったのは自分たちの力不足だったなと思います」と、悔しがった。加えて「優勝を狙える国になるには、選手のクオリティーだったり、まだまだ足りないところはある」と、力不足を認めた。

『NHK−BS』の解説を務めた本田圭佑も「日本の戦い方、戦術はパーフェクトだった」としながらも、敗れた要因として「個にある。個の部分を高めなきゃいけない」と見解を述べていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]