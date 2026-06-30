亀梨和也（40）と田中みな実（39）が29日、双方の公式サイトなどで、結婚と田中の第1子妊娠を発表した。23年のファッション誌「MAQUIA」の対談企画や、24年放送のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」などで共演。過去には交際、破局、復縁などを報じられ、行く末が注目されていた。

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亀梨はおとこ気あふれる人物だ。面倒見がよく、正月には家に後輩や友人を招くパーティーが恒例。事務所から独立後、地方で出会った芸能界に憧れる若者を仲介し、上京させて夢をかなえたこともあるという。

アイドルとしては、まさにプロフェッショナル。KAT−TUN時代、メンバー脱退直後でも普段通り、ファンに向けてクールな表情や笑顔を届ける。「Real Face」で見せる代名詞の舌打ちも、ブレることはない。特に自身やグループの「見せ方」には相当なこだわりを持ち、カメラ位置や衣装など、スタッフとともにストイックに追求を続ける。

整ったりりしいルックスには年々磨きがかかり、歌やダンス、芝居…。何でもできる、パーフェクトなタレントにも見える。ただ、プライベートでは「意外と、不器用な面もある」と親しい関係者は話す。「とても人間味のある人です。お酒を飲むと、仕事の話が止まらない。時にはその様子をイジられたりすることも。本質的には、皆からかわいがられる、チャーミングな人柄のようです」という。

プロゆえに、田中との生活や関係もベールに包まれている。確かなのは、男性も女性も引きつけるカッコよさを持つ、ということだろう。【横山慧】

◆亀梨和也（かめなし・かずや）1986年（昭61）2月23日、東京都生まれ。98年事務所入り。KAT−TUNとして06年「Real Face」でCDデビュー。25年3月にグループ活動終了。俳優としては05年「ごくせん」第2シリーズ、「野ブタ。をプロデュース」などでブレーク。13年「俺俺」で映画初主演。山下智久とユニット「修二と彰」として「青春アミーゴ」をリリースし、ミリオンヒットを達成。ベストジーニストでは殿堂入り。今年2月から放送のWOWOWドラマ「北方謙三 水滸伝」などにも出演。171センチ。血液型B。