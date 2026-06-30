◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。1―2で逆転負けし16強を前に敗退した結果を受けて“個の力”の差を指摘した。

試合終了の笛が吹かれると、本田は約40秒ほど沈黙。涙する選手たちを見つめながら「悔しいっすけど…よくやりましたよ、本当に。言い訳も誰もしないし、負けは負けなんで結果が全てですけど、でもよくやりましたよ」と健闘を称えた。

試合終了から約1時間が経ち、「チームとしての戦い方、戦術のところも含めてほぼ完璧だったと思うんです」と改めて森保ジャパンの戦いを振り返る。

「敗戦した理由というは後半ブラジルがぐっと圧をかけてきて、前半は中に入っていたビニシウスをサイドに出してそこから仕掛ける形になったことによって（日本の）マークがずれてきたりとかサイド振られたりしてどんどん疲れも消耗してきて、やっぱり守り切れなかったっていうところは、そもそもの原因はやっぱり個にあると思うんです」と分析。

「チームとしての戦い方はパーフェクトに近かったと思うんです、全員がチームのためにやってると思いますし。それでも勝てなかったっていうのは、やはりサッカー、なんだかんだで個の部分をもっと高めないといけないんじゃないかと。唯一何か課題面を挙げるならやはり個の成長というものが、ここまで上がってきているとはいえ、まだ世界のトップのビニシウスのさっきのドリブルを見ているとまだあるんだなということを感じさせられた」と指摘した。