サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。自身の4年後に言及した。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

激闘を終え、「日本にもう一歩先にいってもらいたかった」と話した本田。2030年W杯が行われる4年後の自身について問われると、「監督としてピッチに立ちたい気持ちが強い。やれる自信がある。チャンスをもらえるようアピールし続けることと成長し続けることをやっていく、それだけ」と闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）