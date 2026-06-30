巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が２９日、異例の「同期対決」への思いを明かした。球団７３年ぶり青森開催となる３０日のヤクルト戦（弘前）に向けて空路で移動。ヤクルトでドラフト同期入団、同学年の池山隆寛監督（６０）と指揮官として初顔合わせに「珍しいですよね」と闘志を燃やした。０・５差で２位タイの相手と首位攻防の東北２連戦。野村克也氏の教えを受けた野村チルドレン対決に注目が集まる。

３８年前の記憶がよみがえってきた。空路で弘前に移動した橋上監督代行は青森での試合経験を思い返した。「青函トンネル開通記念で函館と青森で１試合ずつやったんです。広島と」。ヤクルト時代の１９８８年７月１６、１７日の広島２連戦を回想した。当時、ともにプレーしていたのが同期入団、同学年の池山監督。１軍指揮官としての初対決に「珍しいですよね」と胸を高鳴らせた。

８３年ヤクルトのドラフト２位が池山監督、同３位が橋上監督代行。「寮では僕は栗山（英樹）さん（大卒ドラフト外で同期入団）と同部屋で。イケとは遠征先で同じ部屋は何度もありました」。ともに高卒で仲が良く、２人でやった掃除洗濯の当番やドライブの思い出を語った。

オイシックス監督時代にはヤクルト２軍の池山監督と対決したこともある。相手の印象は「天真爛漫（らんまん）でしょ。性格的にああいう明るい元気のあるキャラで」と互いに知り尽くす関係だ。

０６から０９年には２人の恩師・野村克也監督の下で一緒に楽天のコーチも務めた。ヤクルト選手時代、池山監督とノムさんのＩＤ野球が「最初は一番合わないタイプでした」と振り返り、「だから逆にあの野村さんが池山には気を使っていた」という。この日６月２９日は２０年に亡くなった野村さんの９１回目の誕生日。「野村チルドレン」対決にも注目だ。

貯金７でリーグ首位に立つが、２位タイのヤクルトと阪神が０・５差に迫る大混戦。青森での１軍巨人戦は球団７３年ぶり、弘前では初という歴史的な一戦。天気予報も良く「中止になりそうもないので良かったです」。盟友との東北首位攻防２連戦。天国のノムさんも楽しみにしているに違いない。（片岡 優帆）