◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝ゴールを許し、１―２で敗れ、１６強入りを逃した。先発したＤＦ冨安健洋（アヤックス）は「なんていっていいか分からないです」と肩を落とした。

ブラジルは後半、左に位置を変えたＦＷビニシウス（Ｒマドリード）に攻撃の起点を作られ、日本は防戦一方になった。冨安は「サッカーの部分を話さないと、というのも分かりますけど、いろいろ分からないことも多いですね」と話すにとどめた。足りないものを問われ、「Ｗ杯を勝つため、親善試合で強豪国に結果を出してきて大会に臨んだ。なかなか、まだまだ力の差はあるんだろうな」と唇をかんだ。

日本サポーターには「恩返しができなかった。結果でしっかり返したかったが、あっけない形になってしまった。申し訳ない気持ちが大きい」と終始うつむいていた。反省ばかりだった冨安だが、長年悩まされてきた負傷からの完全復活を印象づける大会となった。