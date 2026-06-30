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様々なロケの賞レースを生み出してきた「相席食堂」がおくる、新たなるロケの頂上決戦「THE ＆」。6月30日（火）放送では後半戦をお届けする。

Ｂ＆ＢやKing＆Prince、タッキー＆翼など、その名に“＆”を持つ二人組は時代を彩り、世界を動かしてきた。そんな“＆コンビ”の４組が淡路島を舞台にロケで激突。今宵、令和最強の“＆コンビ”が決定する。

淡路島を４つのエリアに分け、４組が別々のエリアでロケに挑む今大会。ルールは、ひとりずつのロケの後、合流してコンビでロケを行う。審査は千鳥が行い、ソロパートが各５点、コンビパートが10店の計20点。大悟とノブの合計40点満点で採点し、勝敗を決定する。

それぞれの個性が際立つ“＆コンビ”四天王がエントリー。前半戦では、コンビを組んで35周年の最強ものまねコンビ、ノブ＆フッキ―が西海岸エリアで新旧のものまねを炸裂。コンビパートでは堀内孝雄と谷村新司のものまねでアリスが再来！ しかし、フッキ―のボケを相方がスルーする瞬間をノブは見逃さなかった。「相方に飽きて飽きて…。飽きて＆飽きてや」とコンビネーションで減点し、厳しい採点に！？

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結成８年にして大人気のギター＆ダンスユニット、吉本新喜劇のヤンシー＆マリコンヌは北東部エリアで相席ロケ。ソロパートでは、ひとりロケは初めてで、ギターを支えにロケを行うヤンシーがオドオドする一面も。片や、地元のお母さんたちとアットホームなロケを楽しむマリコンヌ。コンビパートでは盛り上がったものの、ソロパートの力量の差に千鳥が苦言を！？

ヤンシー＆マリコンヌが暫定１位で迎えた後半戦。千鳥のものまねでエントリーした“千鳥歴10年”の＆コンビは洲本市でロケ。登場するやいなや、「嬉しいなぁ！千鳥のベストアルバムやん！」とノブが大絶賛するほどのものまねクオリティ。しかし、２人でのものまねは似ていた＆コンビもソロパートになると、どちらもまさかの大苦戦…！ 出会った子供たちに本物だと間違われる事態になると、千鳥が怒りをあらわに！？

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本業だけでは飯が食えないという苦節34年のベテラン＆コンビは南あわじ市へ。キレッキレのオープニングで２人そろって水落ち！ 「早く世の中に見つかって欲しい、博多が生んだ最高傑作です」と大悟が大絶賛！ ソロパートでは、一方が理由なきギャグを炸裂させ、もう片方は命がけのチャレンジ！合流した２人は瓦割り体験道場でも荒ぶり、あまりのハチャメチャぶりに千鳥が採点を投げ出すまさかの事態に！？

はたして、令和最強の＆コンビの称号はどのコンビの頭上に輝くのか？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は6月30日よる11時10分から放送。TVerでも無料配信。



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