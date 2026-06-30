スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２９日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。首位・西武に勝ち越した日本ハムについて触れた。

２試合連続で本塁打を放った吉田賢吾を「非常にあの、いいバッティングをし始めてんなっていうような感じがするね」「単なるソロホームランで同点じゃなくて、あの球種（カーブ）を打ったかっていうのが、すごく価値があったよね」「どの球種を打ったかというので、ピッチャーが変わってしまうよな」と評価した。

「やっぱ強い時の日本ハムが帰ってきてるかな」と話し、「一時期のバッティングは全く駄目でさ。駄目になって調子を崩した時期あったんだけど、また戻ってきてるし。大塚（瑠晏）もいるし。非常に層が厚くなってきたっていうような感じがするよね。守備も安心感があるね」と続けた。

「脇役って言ったら変だけども、吉田賢吾、細川（凌平）、奈良間（大己）こういうあたりが非常にいい働きをしてきてるし。あの守備ではさ、五十幡（亮汰）。２ベースかなと思ったのシングルで止めたりだとかさ。なんかチームが本当にいい具合に動き出してきてんなっていうかね」と語った。