◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイム（ＡＴ）に決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点に。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイムにマルチネリに決勝ゴールを決められた。日本代表の守護神として君臨し続けたＧＫ鈴木彩艶は「受け入れるのが非常に難しい結果になった。本当に何て言えばいいか分からないですね」と、沈痛な表情を浮かべた。

この試合を含めて今大会は好セーブを連発。ビニシウスの単独突破から放たれたシュートを親指で止めて日本を救ったが、後半ＡＴ６分のＦＷマルチネリのシュートは手に当たりながら無情にもネットの中に吸い込まれた。守護神は「最終的にゴールのを防ぎきれなかったところは受け止めなければいけない。まだまだ強くならなければいけない」と唇をかみしめた。

「最高の景色を」を合言葉に世界一を目指してきたが、史上最多５度の優勝を誇る王国に逆転負け。再び決勝Ｔで勝利をつかむことはできなかった。鈴木彩は「こういった強豪国に対して、自分たちがチャレンジャーとして臨む精神は間違ってなかった」と話すと、「これをもっともっと続けていかなければいけない。それをやり続けた先に最高の景色が待っていると思う。また１つになって前に進んでいきたい」と、未来を見据えた。