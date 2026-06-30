脳波で睡眠を能動的に改善！ ピクセラとSELEPUのブレインテック協業で睡眠改善が「計測」から「介入」へ進化

記事ポイント ピクセラがSELEPUとブレインテック領域の基本合意書を締結しましたRe・De Ring起点の睡眠革命とWellthVerse構想に連動しますDream Pilotを基盤に共同ブランド製品の商用化を進めます ピクセラがSELEPUとブレインテック領域の基本合意書を締結しましたRe・De Ring起点の睡眠革命とWellthVerse構想に連動しますDream Pilotを基盤に共同ブランド製品の商用化を進めます

ピクセラが、香港のテクノロジー企業SELEPUとの間で、ブレインテックおよびウェルネス領域における戦略的テクノロジー協業に向けた基本合意書を締結しました。

ウェルネスブランド「Re・De」のスマートリング「Re・De Ring」を起点にした「睡眠革命(Sleep Revolution)」と、睡眠領域を中核とする「WellthVerse」の構築に連動する取り組みです。

SELEPUの睡眠改善デバイス「Dream Pilot」プラットフォームを基盤に、共同ブランド製品の企画・開発および商用化を進めます。

ピクセラ「SELEPUとのブレインテック領域戦略的協業」

発表日：2026年6月25日協業先：Selepu Technology Limited対象領域：ブレインテックおよびウェルネス領域締結内容：基本合意書関連ブランド：Re・De関連プロダクト：Re・De Ring関連構想：WellthVerse

ピクセラは、「Re・De Ring」を起点にした「睡眠革命(Sleep Revolution)」コンセプトのもと、睡眠領域を中核とするウェルネスエコシステム「WellthVerse」を構築中です。

SELEPUは、非侵襲型のブレイン・コンピューター・インターフェース技術を活用した睡眠改善デバイス「Dream Pilot」を開発し、事業化を進めています。

今回の基本合意書では、睡眠データの計測を中心としてきた睡眠ソリューションに、脳波へアプローチする介入・改善の機能を組み合わせる方向が示されています。

Dream Pilotを基盤にした共同ブランド製品

基盤：SELEPUの「Dream Pilot」プラットフォーム取り組み：共同ブランド製品の企画・開発および商用化機能：脳波レベルでの睡眠改善機能市場投入：「Makuake」等のクラウドファンディングプラットフォームを活用

第一段階では、「Dream Pilot」プラットフォームを基盤に、ピクセラのブランドを冠した共同ブランド製品を企画・開発し、商用化まで進めます。

共同ブランド製品は、脳波レベルでの睡眠改善機能を備えた次世代プロダクトとして共同開発される予定です。

市場投入では「Makuake」等のクラウドファンディングプラットフォームを使い、初期の市場反応を検証しながら段階的な事業拡大を目指す構想です。

Re・De Ringから広がる睡眠データの活用

「Re・De Ring」を通じた「睡眠革命(Sleep Revolution)」は、日々の睡眠データを可視化し、自分自身の状態を知ることで、暮らしをより心地よく整えていくことを目指すものです。

今回の協業により、計測用ウェアラブルデバイスから、脳波にアプローチする能動的なウェルネス介入デバイスへ製品群を進化させる方針です。

ブレインテック由来の脳活動・睡眠データは、「WellthVerse」のエコシステムに統合され、データを基軸とした収益化スキームとインセンティブ設計に使われます。

ウェルネスハブでの体験コンテンツ活用

共同製品は、ピクセラが今後展開予定のリアル拠点「ウェルネスハブ」における体験コンテンツとして活用される予定です。

プロダクト、サービス、拠点を一体にした体験価値を設計し、ブレインテック、ウェアラブルデバイス、ウェルネスデータ、インセンティブ設計を組み合わせます。

共同ブランド製品の商用化に向けて、製品仕様やブランドアイデンティティ、事業体制に関する確定契約の締結へ協議が進められます。

睡眠状態を知るためのリングから、脳波へ働きかける製品群へ広げる流れが示され、日々のデータ活用を軸にしたウェルネス展開が見どころです。

共同製品はリアル拠点での体験コンテンツにもつながる予定で、プロダクト単体にとどまらず、サービスや拠点を組み合わせた構想として進められます。

ピクセラ「SELEPUとのブレインテック領域戦略的協業」の紹介でした。

よくある質問

Q. ピクセラはどの企業と基本合意書を締結しましたか？

A. ピクセラは、香港のテクノロジー企業であるSelepu Technology Limitedとの間で、ブレインテックおよびウェルネス領域における戦略的テクノロジー協業に向けた基本合意書を締結しました。

Q. 共同ブランド製品は何を基盤に開発されますか？

A. 共同ブランド製品は、SELEPUの睡眠改善デバイス「Dream Pilot」プラットフォームを基盤に企画・開発されます。

脳波レベルでの睡眠改善機能を備えた次世代プロダクトとして共同開発されます。

Q. 共同ブランド製品の販売価格や発売時期は決まっていますか？

A. 共同開発される製品の具体的な仕様、販売価格、発売時期、提供エリア等の詳細は、今後の開発および確定契約の締結に向けた協議の進捗に応じて決定されます。

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