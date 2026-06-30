◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、決勝トーナメント１回戦で最多５度の優勝を誇るブラジルに１−２で敗れ、敗退した。前半２９分、ＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制も、１ー１の後半アディショナルタイムに勝ち越し点を奪われた。

ＭＦ久保建英はピッチに立つことなく、試合終了の笛を聞いた。試合後、無念の思いからか号泣。「チームメートに申し訳ない」と言葉を振り絞った。初戦のオランダ戦で左膝を負傷。懸命のリハビリを続けながらその後の１次リーグ（Ｌ）２戦を欠場。このブラジル戦でベンチ入りしたが、出場する状態には間に合わず、仲間の奮闘を見守ることになった。

前回２２年カタール大会の１次Ｌでは、歴史的白星をつかんだ初戦のドイツ戦、第３戦のスペイン戦で先発するも、ともに前半の４５分だけで途中交代。さらに１次Ｌを終えた直後に発熱し、ＰＫ戦で敗れた決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦はプレーできなかった。「終わった瞬間、僕はグラウンドにもいなかったので、あんまり実感もなく、ただただ終わってしまった。悔しさも味わわせてもらえないような感じで、せっかくメンバーに入っているのにテレビで見ていた。ほぼ観客みたいで、やるせない気持ちでした。本当に部外者みたいな感じだった」と以前話していた。

不完全燃焼の思いを払拭するため、自身２度目のＷ杯に臨んでいた。オランダ戦で左膝負傷後もスパイクを履いてボールを蹴るまでに回復。日本の勝ち上がりを信じて急ピッチで準備を進めていた。３２強で途絶えた「最高の景色」への道のり。自身３度目のＷ杯へ２５歳の雪辱ロードはすでに始まっているのかもしれない。