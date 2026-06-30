◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２ー１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、最多５度の優勝を誇る同６位のブラジルと対戦し、１−１の後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて逆転負け。前回大会に並ぶ１６強入りを逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

前半２９分、ＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半１１分にＭＦカゼミロに同点ヘッドを許した。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイム、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

日本の森保一監督は試合後、「ここで大会を去らなければならないのは本当に残念ですけど、選手たちが今日の試合も全力を尽くしてくれました。今は悔しいですけど、またさらに力をつけてやっていく、結果を受け入れたいと思います」と悔しさをかみ殺した。

日本からの応援に対しても、「スタジアムも日本のサポーターがたくさん来てくれました。（日本時間の）夜中に日本から世界中でテレビや配信を通して応援してくださっているサポーターに勝利を届けられず残念でしたけど『監督として力がなくて皆さんにすみません』ということをお伝えしたい」と頭を下げた。その上で「選手たちは本当に全力を尽くして頑張ってくれた。日本の誇りを感じていただき、選手たちをたたえていただければと思います」と話した。

今後に向けて「日本サッカーは歴史がつながって、間違いなくレベルが上がっていると思います。まだ世界を越えていくには努力をし続け、変えていかなければいけないことがあると思います。でも、これからも世界一を目標にして日本は絶対に頑張りたい。これからも世界一を目指して日本のために頑張りたいと思います」と先を見据えていた。