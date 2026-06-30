「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。 アディショナルタイムに決勝点を奪われ、悪夢の敗戦。背番号１０を背負った堂安律は「力不足ですね。日本サッカーが優勝するためにやってきて。世界はレベル高いなと思います」と潔く敗退を受け入れた。

今大会は献身的な守備に徹し、この試合は後半で途中交代。無念の敗退に「まだまだ優勝が目標とは変えていけない。国民の皆さまも素晴らしいサポートをしてくれ、感謝したい」と語り、あらためてサポーターへ「申し訳なく思います。本心でワールドカップ優勝を狙っていた。日本サッカーは進歩したいと思っていますので後押しをしてほしい」と語った。

Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、Ｗ杯鬼門の４戦目を突破できなかった。