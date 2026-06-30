「王国ブラジルをも追い詰めた」ベスト32で涙を呑んだ森保Ｊの大健闘を韓国メディアが称賛！「大金星の夢を抱かせたが…」【W杯】
現地６月29日、北中米ワールドカップ・ノックアウトステージのラウンド32で日本代表はブラジル代表と対戦し、惜しくも１−２で敗れ去った。
ボール支配で劣勢を強いられた日本だったがチャンスを与えず、逆に29分、パスカットから豪快にドリブルを敢行した佐野海舟が狙いすましたミドルシュートをねじ込んだ。１−０でハーフタイムを迎えると、後半はギアを上げてきたブラジルに攻め込まれる。56分、ガブリエウのクロスからカゼミーロにヘッドで決められて同点。その後も押し込まれる時間帯が続いて凌いでいたが、90＋６分にマルティネッリに決勝点を奪われた。
韓国メディア『Best Eleven』は日本の健闘を称えた。「あの王国ブラジルでさえ日本に追い詰められた。佐野の先制点で大金星の夢を抱かせたが、その後２点を決められ、日本のワールドカップはベスト32で幕を閉じた」と伝え、「敗れたとはいえ、日本のパフォーマンスは特筆に値するものだった」と続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
ボール支配で劣勢を強いられた日本だったがチャンスを与えず、逆に29分、パスカットから豪快にドリブルを敢行した佐野海舟が狙いすましたミドルシュートをねじ込んだ。１−０でハーフタイムを迎えると、後半はギアを上げてきたブラジルに攻め込まれる。56分、ガブリエウのクロスからカゼミーロにヘッドで決められて同点。その後も押し込まれる時間帯が続いて凌いでいたが、90＋６分にマルティネッリに決勝点を奪われた。
韓国メディア『Best Eleven』は日本の健闘を称えた。「あの王国ブラジルでさえ日本に追い詰められた。佐野の先制点で大金星の夢を抱かせたが、その後２点を決められ、日本のワールドカップはベスト32で幕を閉じた」と伝え、「敗れたとはいえ、日本のパフォーマンスは特筆に値するものだった」と続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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