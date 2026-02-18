俳優の佐藤健、＆ＴＥＡＭのＫが、３０日にスタートしたユニバーサルミュージック「夏うたベスト１００」のキャンペーンの新ＣＭ「ドライブの夏編」で初共演した。

「音楽が、夏を連れてくる」をテーマに、この夏を彩る名曲・話題曲を厳選したプレイリスト「夏うたベスト１００」を公開。全４編のＣＭを順次公開していく予定だ。

佐藤とＫは、ＣＭ内で音楽によって感情が動き出し、何気ない日常が特別な夏のワンシーンへと変わる瞬間を表現。「音楽がもたらす魔法のような瞬間」を描き出す。ＣＭ曲はｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒの人気曲「高嶺の花子さん」「君の恋人になったら」が使用された。

佐藤は夏のドライブで流したい曲を聞かれ、スピッツの「青い車」と回答。『君の青い車で海へ行こう』というフレーズは、いつかやってみたいです。何とか青い車を入手するところから始めたいと思います。仲間とオープンカーで風を感じながら、波打ち際を走⾛りたいですね」と話した。

Ｋは「夏の夕暮れ時にゆっくりドライブをしたいと思っているので、僕たちのファンであるＬＵＮＥ（ルネ）と一緒に、ＴＥＥさんの『ベイビー・アイラブユー』を聴きたいです。夏の日が落ちかかっているときに聴くのが、趣があっていいなと思っていて、韓国にいるときもよく聴いていました。大好きな曲です」とコメントした。

「夏うたベスト１００」プレイリストに加え、佐藤とＫが「この夏に聴きたい楽曲」をセレクトしたスペシャルプレイリストが各種音楽配信サービスで公開される。