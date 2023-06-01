きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは１．１４ドル台に買戻されている。先週のラガルド総裁の発言以降、ＥＣＢの追加利上げへの期待が後退している。



ただ、今週ポルトガルのシントラで開催されるＥＣＢフォーラムで利上げの可能性を維持する姿勢を示せば、ユーロをある程度下支えする可能性があるとアナリストは指摘。



「相次いで出ているＥＣＢ当局者の発言の多くから浮かび上がる姿勢は、市場を引き続きタカ派寄りに傾けることで、インフレ期待を抑制しようとするものだろう」と述べた。



同アナリストは９月に追加利上げが実施されると予想している。ドルが再び上昇すればユーロには下押し圧力がかかるものの、ＥＣＢが利上げを示唆すれば、その下落は限定されるだろうと指摘した。ユーロドルは１．１３ドルを上回って推移し、７月には１．１５ドル方向へ緩やかに回復すると予想している。



EUR/USD 1.1425 EUR/JPY 185.03 EUR/GBP 0.8620



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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