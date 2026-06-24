森保Jブラジル戦スタメン発表!! 冨安&佐野復帰、伊東&前田をシャドー起用
北中米ワールドカップを戦う日本代表は現地時間29日(日本時間30日)、ヒューストンスタジアムでブラジル代表と対戦する。現地時間29日12時(日本時間30日2時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、第3戦スウェーデン戦で起用しなかったDF冨安健洋とMF佐野海舟が先発に復帰した。
日本代表にとって過去4度の挑戦で一度も勝利したことのない決勝トーナメント初戦。過去5回の優勝を誇る王国相手に森保一監督は信頼の主力メンバーを先発に並べた。GKは鈴木彩艶が務め、3バックは右から冨安、DF谷口彰悟、DF伊藤洋輝。ダブルボランチはMF鎌田大地と佐野が並び、ウイングバックは右にMF堂安律、左にMF中村敬斗。シャドーは右にMF伊東純也、左にMF前田大然が並び、1トップはFW上田綺世が務める。
ゲームキャプテンは初戦のオランダ戦に続いて堂安が担当。オランダ戦に先発したが左膝を痛め、第2戦チュニジア戦、第3戦スウェーデン戦でベンチを外れていたMF久保建英が3試合ぶりにベンチに復帰した。さらにスウェーデン戦で負傷交代したDF板倉滉もベンチに入っており、久々に26人全員が揃って大一番に臨む。
ブラジル代表は最新のFIFAランキングで5位(日本は17位)。過去の通算対戦成績は1勝2分11敗。日本は1995年のアンブロカップで0-3の敗戦を喫して以降、13試合連続未勝利が続いていたが、昨年10月のキリンチャレンジカップで3-2の逆転勝ちを果たし、初勝利を収めた。W杯での対戦は1-4で敗れた2006年のドイツW杯以来5大会ぶり2回目。サッカー王国を乗り越えての“鬼門突破”に期待がかかる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 22 冨安健洋
DF 21 伊藤洋輝
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 24 佐野海舟
FW 11 前田大然
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 4 板倉滉
DF 16 渡辺剛
DF 2 菅原由勢
DF 20 瀬古歩夢
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 田中碧
MF 8 久保建英
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
日本代表にとって過去4度の挑戦で一度も勝利したことのない決勝トーナメント初戦。過去5回の優勝を誇る王国相手に森保一監督は信頼の主力メンバーを先発に並べた。GKは鈴木彩艶が務め、3バックは右から冨安、DF谷口彰悟、DF伊藤洋輝。ダブルボランチはMF鎌田大地と佐野が並び、ウイングバックは右にMF堂安律、左にMF中村敬斗。シャドーは右にMF伊東純也、左にMF前田大然が並び、1トップはFW上田綺世が務める。
ブラジル代表は最新のFIFAランキングで5位(日本は17位)。過去の通算対戦成績は1勝2分11敗。日本は1995年のアンブロカップで0-3の敗戦を喫して以降、13試合連続未勝利が続いていたが、昨年10月のキリンチャレンジカップで3-2の逆転勝ちを果たし、初勝利を収めた。W杯での対戦は1-4で敗れた2006年のドイツW杯以来5大会ぶり2回目。サッカー王国を乗り越えての“鬼門突破”に期待がかかる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 22 冨安健洋
DF 21 伊藤洋輝
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 24 佐野海舟
FW 11 前田大然
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 4 板倉滉
DF 16 渡辺剛
DF 2 菅原由勢
DF 20 瀬古歩夢
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 田中碧
MF 8 久保建英
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)