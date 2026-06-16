◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝岡島 智哉】日本代表は１６強進出を懸け、ブラジル代表と決勝トーナメント１回戦で対戦した。 通算６度目の優勝を目指すサッカー王国・ブラジルを率いるアンチェロッティ監督が、試合前の国歌斉唱でブラジル国歌を熱唱した。

イタリア出身で、ブラジル初の外国人監督として招聘されたアンチェロッティ氏。スター軍団を束ねる強烈なリーダーシップで、これまで欧州５大リーグ（イングランド、イタリア、スペイン、フランス、ドイツ）を監督として制した唯一の人物として知られる。

既に監督会見もポルトガル語で対応するなど、複数の言語を操る指揮官は、国歌を熱く歌う姿でもブラジル人の心をつかんでいる。

アンチェロッティ監督は２５年１０月の親善試合以来となる日本との再戦について「（その後に）日本はイングランドにも勝っていましたね。敬意を表します。でも、明日は勝たなければ。（位置づけは）ファイナルですから」とキッパリ。親善試合では前半に２点を奪いながらも、後半に日本の猛プレスに屈する形となり、３失点で逆転負けしたことに触れ「日本は後半にすごくいいプレーをした。そのことは（次の試合でも考慮に入れないといけない」と語っている。

◆カルロ・アンチェロッティ １９５９年６月１０日、イタリア出身。６７歳。現役時代はローマやＡＣミランでプレーし、指導者転身後はユベントス、ＡＣミラン、チェルシー、バイエルン、パリＳＧなどを指揮。英仏伊独西の５大リーグ制覇を成し遂げた唯一の監督。２４〜２５年季限りでＲマドリードを退団し、同年５月に初の外国人監督としてブラジル代表監督就任。