◆テニス ▽ウィンブルドン第１日（２９日、英国・ウィンブルドン）

４大大会４度の優勝で、世界ランキング１４位、第１４シードの大坂なおみ（フリー）が、３年連続で１回戦を勝ち上がった。同８０位のエルサ・ジャケモ（フランス）に６−１、７−５の１時間１９分でストレート勝ちだ。「少し硬くなった。でも、１回戦で持てる力を出し切った。勝ててうれしい」とほほ笑んだ。

第１セットは、１オールから、一気に大坂がギアを上げた。相手の３倍となる１８本の決定打をたたき込み、５ゲームを連取した。第２セットに入ると、相手の強打に受け身に回り、１−４の劣勢に立たされた。しかし、そこから３ゲームを連取して追いつくと、ストレートで振り切った。

今年の４大大会で話題となっているウェアは、今大会は真っ白な振り袖ウェアで登場した。「日本人のルーツを大切にしている。着物からインスパイアされた」。１回戦が行われる３番コートに登場した大坂は、ウィンブルドンの規定に合わせ上下とも真っ白。上着は、振り袖をあしらった着物のようなスタイルで、下はロングスカート。３番コートを埋めた観客は、どよめきとともにわいた。

大坂はドイツで行われた前哨戦で、自身初めて芝のコートで決勝に進出。決勝で右足裏を痛め、第２セット途中で棄権した。大会前には「理想的な状態ではないが、大丈夫だと思う」と話していた。